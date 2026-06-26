繫著命運的那扇門(下)

第二天我早上六時就到了衣廠，工廠的門還關著，我站在門口等。五月的紐約早晨，風還是涼的，可我不覺得冷，心裡從來沒有這麼踏實過。

那個中年男人騎著自行車來了，他看到我說：「你來得挺早。」我趕緊答：「楊生，應該的。」他沒多說，帶我走到一張燙衣台前說：「你看仔細了。」他拿起一塊布，放在燙衣台上，然後拿起熨斗。蒸汽從熨斗底下噴出來，發出嘶嘶的聲音，像蛇吐信子。「不能燙太久，也不能時間不夠，你得有感覺。」他把熨斗遞給我，我伸出手接過來。手在發抖，不是因為重，是因為我知道，這不僅僅是塊布，也是我的全部機會。

第一天我做得很慢，別人燙十件，我燙三件，手上還被蒸汽燙了好幾個泡，疼得鑽心，但我沒有停下來。第二天做得好了一點，至少燙出來的衣服不再皺皺巴巴。第三天我開始跟上了節奏，手不再發抖了，熨斗在手裡變得聽話。一個星期後，楊生從我身邊走過，看了一眼我燙好的衣服，說了一句：「還行。」這是我來紐約之後，第一次得到別人的肯定。

晚上回到家，我對妻子說：「我找到工作了。」她看著我，沒有說話，但我看見她的眼睛紅了。我在這家製衣廠幹了九年，從一個什麼都不會的新手，變成了可以教別人怎麼燙衣服的師傅。那個曾經拒絕我的楊生，後來慢慢開始信任我，他常把最難燙的料子交給我，因為他知道，我責任心強，不會弄壞它。

有天他拍了拍我的肩膀，說了一句讓我這輩子都忘不了的話：「你做事認真，肯下死力氣，我謝謝你。」這一刻，我忽然明白，這份工作給我的，不只是每月薪水。它給我的，是一個人在這座城市裡，該有的那份底氣和尊嚴。

十幾年後，我又一次走過這條街，那家製衣廠已經關門，捲簾門上貼著一張褪了色的紙，上面寫著「店面轉租」字樣，風吹過來的時候，那張紙嘩嘩地響。

我佇立在那扇門前，站了很久。我想起當年那個站在門口、不敢進去的自己，那個口袋裡只有十塊錢、被拒絕多次卻不敢告訴妻子的人，何等狼狽。

我想，一個人在社會謀生，門無處不在，你必須大膽推開它，因為你永遠無法知道，是哪一扇門，改變了你的人生。（下）