上世紀五○年代中葉，我出生於北京。童年與少年時代，是在革命歌曲與八個樣板戲的薰陶中長大的，那些唱段至今仍能脫口而出。比如「紅燈記」裡，有一個磨刀人，一上場便高喊：「磨剪子嘞，戧菜刀」，聲音嘹亮，在記憶裡迴盪了半個多世紀。

小時候家裡有名幫忙的尉大媽，照料我和弟弟的起居，她買菜做飯、洗衣打掃，樣樣俐落。有一次我看她切肉，菜刀有些鈍，只見她隨手拿起一個大花瓷碗，將碗倒扣過來，在碗底的粗糙處把刀刃來回蹭了幾下，再去切肉，竟然順暢許多。我當時只有九歲，覺得十分神奇，於是把碗翻過來細看，才發現碗內外都是光滑的釉面，唯有碗底一圈未上釉的粗面，竟成了天然的「磨刀石」。

不久後，文革開始，雇用保母被視為資產階級生活方式，尉大媽離開了我們家。我從十來歲起，學著生火、買菜、做飯，切菜時常常不小心切到手指，鄰居阿姨提醒說：「你家的刀太鈍了，才容易傷手。」那時才明白，刀鈍並不安全。

六○年代北京胡同裡經常有「磨剪子磨刀」的手藝人，手上拎著一個由五、六片手掌大小鐵片串在一起的響器，搖動時發出金屬碰撞聲，發出「呱啦啦、呱啦啦」的響聲，通常被稱為「驚閨」。

驚閨的名字來源於家裡切菜燒飯的一般都是家庭主婦，所以此響聲可以「驚」動深「閨」中的婦女出來磨刀。磨刀匠肩扛一條長板凳，四條腿、六寸寬、三尺多長，邊走邊晃動一下驚閨，「呱啦啦、呱啦啦」，緊接著吆喝一聲「磨剪子磨刀嘞」，院子裡的人家就把菜刀、剪子拿給他。

磨刀匠的板凳一頭綁著磨刀石，有粗、細兩種石頭，師傅坐在板凳另一端。如果菜刀有鏽跡和磨損，師傅用一個戧刀來去除。戧刀是一個約一尺長的鐵桿，兩頭裝有木製或鐵製的橫扶手便於握持，鐵桿中央鑲嵌著由優質鋼製成的窄刃刀頭，形狀類似小鋤頭或鏟刀。師傅雙手握住兩端，將中間的刀刃貼著菜刀來回推刮，把變形、生鏽與堆積的金屬削去，讓刀口重新變薄。然後再在磨刀石上反覆打磨，水聲沙沙，節奏均勻。約莫一個時辰後，刀剪煥然一新，鋒利如初。

磨好的刀確實好用。那時磨一把菜刀要一毛五分錢，看師傅操作似乎不難，我動了自己動手的念頭，想省下這筆錢。沒有磨刀石和戧刀，我就地取材：找來一塊磚，在水泥地上磨平，再蘸點水，在刀刃兩側來回摩擦。雖然粗糙，卻也能把鏽斑磨去，露出金屬的光澤。

後來我又靈機一動，想起周末幫父親研墨寫字用的硯台，背面平整光滑，正好可以當磨刀石。試著磨了幾下，再一試刀，竟然比之前鋒利許多。

等父母回家，我興沖沖地告訴他們自己學會磨刀了。父親先是點頭稱許，隨即問我：「用什麼磨的？」我如實回答：「用您的硯台。」父親臉色一沉，那硯台是他在榮寶齋花高價買來的心愛之物。從那以後，硯台被妥善收起，再不輕易示人。第二天，他帶我去五金店，專門買了一塊真正的磨刀石。

有了磨刀石，我如獲至寶，把家裡的菜刀、削皮刀一一磨過，甚至還嘗試磨剪刀。可剪刀遠比菜刀難伺候，角度稍有不對，就愈磨愈鈍。試了幾次後，只好放棄，還是交給專業師傅。

如今回想起來，磨刀不僅是一門手藝，更像是一種生活的節奏。那種耐心、專注與手感，是在反覆推磨中慢慢體會出來的。刀刃在石上行走，發出細微而持續的聲音，像時光在流動。

如今的廚房早已不同。人們買一套刀具，往往配有磨刀棒，甚至還有電動磨刀器，既方便又快捷。那種走街串巷的磨刀匠，連同「驚閨」的聲響，早已消失在城市的角落裡。

然而，每當看到一塊磨刀石，我總會想起那個蹲在院子裡、拿著磚頭和硯台摸索著磨刀的少年。那不僅是學會一門生活技能，更是在匱乏年代裡，對日常生活的一點點用心經營。

刀可以變鈍，也可以磨利；日子亦然。經年累月的消磨，會讓人變得遲鈍，但只要肯靜下心來，如同在磨刀石上反覆打磨，生活依然可以重新變得鋒利、明亮。