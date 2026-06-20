義大利 北部阿達河畔的克雷斯皮（Crespi D'Adda）是個悠閒散步的好地方，這裡擁有清新的空氣、廣闊的視野、古意的廠房、美麗的房舍、澎湃的水流，以及靜謐的綠意。

早在十九世紀，這裡曾是個大型紡織工廠。如今，磚紅色調的廠房建築、矗立其間的高聳煙囪，舊時樣貌仍維持完好，展現著當年建築工藝的層次與美感。在這裡，經常可以看見成群結隊的遊客或學生，隨著解說人員的導引，亦步亦趨地跟隨在後，一邊豎耳傾聽解說，一邊低聲交換意見。

這座興建於十九世紀的紡織工廠相當與眾不同，回溯歷史源頭，當年正值全球工業革命時代，義大利企業家克里斯托弗羅貝尼尼奧克雷斯皮（Cristoforo Benigno Crespi）掌握時代潮流，擘畫企業版圖，不僅要在阿達河畔興建一座紡織工廠，引進當時最先進的紡紗系統，更為了供應紡織廠所需用電，建造出一座至今仍在使用的水力發電廠。

更有意思的是，克雷斯皮先生決定效法英格蘭工業革命時期的作法，為了安置所有員工及其家人，大舉投入興建「工人村」，就在紡織廠附近，規畫出一大塊區域，興建起一棟又一棟擁有獨立院落的房舍（見圖）；房舍多為兩層樓高，且兼有地窖，設計規畫各有不同，但全都配有花園空地。放眼此一工人村的整體規畫，實與現今刻板印象中的「員工宿舍」大相逕庭，可以說是相當舒適的居住空間。

此外，舉凡教堂、學校、墓園、醫院、運動場、劇院，甚至洗衣場等日常生活所需設施，全都列入工人村興建藍圖之內，並且一一落實，果真實現了讓員工安居樂業的目標。

由於這座工人村具有高度的歷史及文化價值，自一九九五年起，正式列名聯合國教科文組織世界文化遺產。如今，紡織工廠已經關廠歇業，工人村的居住人口已有所改變，但仍有許多舊時員工家屬世居於此。

每有機會來到此處，我最愛行走於這些花木扶疏的房舍之間，藉此欣賞各具美感的園藝設計以及房屋建築，甚是愜意。

克雷斯皮工人村的真實存在，可說是舊時代的美好印記，反映出當年和諧的勞資關係，與現今頻繁發生的抗爭與罷工，實在不可同日而語。