AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者回憶○二子弟學校生活輕鬆，重視節慶匯演勝過升學考試。

作者回憶○二子弟學校生活輕鬆，重視節慶匯演勝過升學考試。 重點二： 校內文藝活動豐富，鼓樂隊、管弦樂隊與各班節目輪番登場。

校內文藝活動豐富，鼓樂隊、管弦樂隊與各班節目輪番登場。 重點三：遊園會與雪景、爐火等冬日記憶，構成難忘的○二童年故鄉感。

在子弟學校上學是輕鬆愉快的，沒有升學 的壓力。上午固定是數學、語文、英語三節課，下午兩節課，音樂、美術、體育、自然常識換著來，不需要寫課程表來記。分數雖然重要，但遠不如每個學期末的全校匯演更受關注——「六一」和元旦各一次，那才是人人期待的大事件。

各班都會出節目，自有一些愛好文藝的男女老師志願來策畫、編排。下午操場上，節目組各自支一攤開始排練：唱歌、跳舞、相聲快板、魔術雜技……，一個只有兩百人的學校卻設有鼓樂隊、劍術隊和管弦樂隊。我是鼓樂隊四名小鼓手之一，在學校排練完，晚飯後還忍不住在餐桌上用筷子把碗盤敲擊一番。

臨近演出的晚上，學校教室燈火通明，管弦樂隊在一樓持續排演，演出時各種中西樂器將同台共奏。我們班十六個人準備了四、五個節目，全班參演的話劇「皇帝的新裝」需要服裝，班主任借來我媽媽宣傳科的塔夫綢彩旗，交給另一個學生家長去製作——怎麼縫都行，就是不許下剪子。

演出大多是在前院大禮堂，但有一年六一兒童節改在操場舉辦篝火晚會，教室的長條凳拖出來，在操場圍起大圓圈，中央架起一人多高的柴堆。太陽下山後，天色仍亮，地氣尚暖，篝火點燃，讓我心生良辰美景的幸福感。那一晚，雖然沒有話筒和喇叭，演出的聲音依然響亮，在露天傳得很高很遠。

我在○二經歷了物質上最艱苦的歲月，然而，我不大記得那時年夜飯吃的什麼，卻記得那裡的春節遊園會。提前一個月，我媽媽所在的宣傳科就開始籌備，我也去幫過忙，把大張彩紙裁成小長條，一個圈套一個圈糊成彩色紙環。遊園會當天，做好的紙環、彩穗一捧一捧抱到大禮堂和行政樓的會議室、辦公室布置起來。

要去遊園，我食不知味，早早把棉大衣一套，樂顛顛出去呼朋引伴，飛奔到前院。不必買票，一個會場接一個會場玩過，獎品不貴重，但來者有份、雨露均霑。蒙眼敲鑼時，守鑼大哥對誰都「作弊」，用一根布條鬆鬆地蒙住我的眼，還往上提了又提，生怕我看不見，我直直走向懸掛著的銅鑼，一錘下去，獎券到手。我夾了玻璃球，釣了「魚」，投了飛鏢，摸了小丑的鼻子，套圈套到自己想要的書……，寒冷的夜氣裡，捧著花花綠綠的獎品，眉開眼笑回家去。

○二的冬天是靜悄悄地冷起來，因被大山環抱，少有冷風掃蕩的驟然降溫，但一冬總會下三五場雪。雪後，藍天潔淨，空氣清冽、雪地柔軟，遠處鍋爐房的白煙裊裊升起；家裡的大鐵爐、爐膛裡旺旺的煤火、爐上噴著熱氣的燒水壺，散發著融融暖意。如今，這一切都沉澱在記憶深處，遙遠又清晰。

後來，四機部的幾個研究所先後搬遷到東部省分，都改名換姓，○二在時間上和空間上均終止了。○二舊址新建了鉛鋅礦廠，原先的樓房拆除，小湖填平，那個可以稱為故鄉的實體已無處可尋，不復存在。（下）