我小學就讀台北永和的私立及人小學。記得五年級以前的男導師十分嚴厲，即使我擔任班長，也未曾受到特別寬待。到了六年級換班後，遇見了郭國興老師，他的性格與先前的老師截然不同，不但待人溫和，而且教學方式特別重視啟發與理解。

郭老師教數學時，常在早晨課堂上鼓勵學生運用心算口訣，迅速完成各種計算問題。在短短一年內，我的心算能力突飛猛進，這項能力後來更成為我終身受用的技能。

除此之外，郭老師與國語老師史兆森先生聯繫密切，也十分注意我的文藝表現，特別提拔我參加作文與書法比賽。依郭老師所言，在畢業時，我的學業總成績名列全校第一，因此他對我參加當年的初中聯考寄予厚望。可惜考試當天，我因突然內急，急著上廁所，在尚未仔細檢查數學答案的情況下便匆忙交卷。雖然最後仍考上我填寫的第一志願的大安初中，但終究未能成為當年的聯考狀元。

三年後，我考入建國中學，之後又進入師範大學就讀，某種程度上也算走上了郭老師所擅長與期許的學術道路。然而，小學畢業後，與郭老師見面的機會並不多，直到一九七三年第一次同學會時，我才再度與郭老師及老同學們重聚，彼此相談甚歡。

後來，我服完兵役，並在中學任教三年後，前往美國攻讀博士學位。遺憾的是，就在這段期間，郭老師不幸辭世，未能再與恩師相見，始終成為我心中的一大遺憾。

如今回顧小學生涯，最令我懷念的，正是郭老師當年的循循善誘，以及他所培養的心算能力。直到今日，這項能力仍經常在日常生活中派上用場，例如在百貨公司購物時，我往往不需計算機，便能迅速算出總金額，常令美國商店店員感到驚訝。

相較之下，華裔家庭傳統上普遍較重視心算訓練，因此我的小兒子也深受影響，計算能力十分優異。我記得當年他參加我任教大學所開設的子弟暑期班時，便覺得同學們的計算能力過於薄弱，課程缺乏挑戰性，因此不久便退出該進修班。後來，他在高中三年期間參加校內學藝競賽時，也因出色的計算能力而替團隊爭光。

歲月流逝，如今再回想起郭國興老師，心中仍舊充滿感念，若沒有他當年的啟發與鼓勵，我的人生道路或許會有所不同。師恩深重，永誌難忘。

AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶小學六年級遇見郭國興老師，因其啟發式教學而養成受用終身的心算能力，並在升學、才藝與人生道路上深受影響。