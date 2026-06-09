我一九三七年在江蘇省高郵縣出生，五歲時父親已經去世，幸賴母親在中央大學畢業，在中學裡教書，維持我們母子生計。一九四六年共產黨 已經占據高郵，於是母親帶著我和許多親戚都往南京逃難，母親又成為南京市立三中教員。

一九四八年局勢持續惡化，於是大家又開始做搬家的準備。當時母親有兩個選擇，一個是和外祖母留守大陸，另一個是我們母子以軍眷身分，隨三姨父、三姨母去台灣，結果母親選擇去了台灣。

因為大家別離在即，家裡要我們三個表兄弟，去照相館拍了張照片（見圖）。我的表哥坐在右邊，當時十五歲，我坐在左邊，十一歲，表弟站在我們中間，他當時只有一歲。

我們於一九四九年一月抵達台灣後，母親順利在宜蘭農校覓得教職，我則在宜蘭中學一年級就讀，高中畢業後進入台大電機系，畢業後又受完軍訓，繼續去康乃爾大學念書。得到學位後，先後在國防公司二十二年，最後覺得自己在公司難有升遷機會，於是決定回學校教書，直至退休 。

表弟比較幸運，沒有受到戰亂影響。他在台北附中畢業之後，進入東海大學建築系，畢業後又考上國家公費，來美國西北大學念完學位，先回台灣交通大學教書兩年後，再來南加州工作直至退休。我們表兄弟常常聯絡和聚餐。

至於表哥，他的父親當年決定留守大陸，他中學畢業後考上砲兵學校，成為解放軍人。退伍後曾做過公司會計，但因不會打算盤而放棄工作，最後再考進南通醫學院，專攻外科，成為江蘇海安有名的外科醫師，後來又成為共產黨員。現在他在海安過著快樂的退休生活。

現在我們三人都已進入晚年。因為戰亂，我們各有不同的境遇，每人生命裡都曾經有過酸甜苦辣的日子，然而最重要的是我們仍然健在這個世界上，我們應該要深深地感謝。