有時候，一件曾經被熟視無睹的物品，多年後會成為一份追憶和念想。

回到廣州的娘家，翻開那一堆存放在櫃子裡塵封了的舊物，一件一件，彷彿還散發著我當年的氣息，瞬間，回憶的碎片像是被潮水沖刷的沉積，一片一片漂浮起來，拼湊出一幅支離破碎的圖片，上面刻著大寫的兩個字：「青春」。洋溢著青春筆跡的筆記本，大學期間的飯菜票、團費繳交本、畢業證書，旅遊的門票以及紀念品……，此外，還有幾把當年夏天常放在包包裡搧涼，卻早已被冷落的老式紙折扇，它們，是來自外公的，不誇張地說，它們是外公的才華在我青春生命裡的滲透。

外公的人生，在我的眼裡可以說是一個傳奇。小時候只讀過六年私塾學堂的他，憑著對古文詩書的熱愛和天賦，以及自學加積累而來的淵博文史知識，退休 後一直活躍在廣東省詩畫界、文史界，並成為一些詩書學會的發起人、領軍人。他的書法、楹聯令人嘆服，他的迴文詩更為一絕；他的文跡墨跡，留在了旅遊景點、佛教寺院，也珍藏在家裡的畫框、紙扇。

然而，遺憾的是，在他創作最活躍鼎盛的晚年，我還不太懂得用心去欣賞他的作品，更沒有興趣向他拜師討教。等到我開始懂得外公作品的價值時，他已經不在了，只剩一大箱至今還令我不知該如何處理的詩文書法手稿，還有一直保留著的幾把留著外公文采和墨跡的紙折扇。

外公有一個嗜好，就是喜歡買來空白的紙折扇，讓相熟的畫家在一面畫上一幅畫，他就在另一面揮毫作詩題詞，這樣一來，畫家們精緻的畫作，加上他渾厚蒼勁、古樸儒雅的筆墨，一把無華的白紙扇，頓時提升為一件集詩書畫於一身的藝術品。在當年七、八○年代，它們成為外公贈送給親朋好友的上好禮物，既可隨身攜帶搧涼，也可以在家中作擺設。

作為外孫女的我，手裡包裡從來不缺來自外公的紙折扇，這些紙扇裡，不僅有我從外公那裡刻意挑選的，還有外公專門為我寫的。然而，對於當年懵懂的我，還沒有真正領會這些紙扇真正的意義，它們不過是有別於從商店買回來的折扇，也不過就是夏天搧涼的工具而已。我從來不會想到，多年以後，當外公不在了，這些帶著外公文采和墨香的紙扇，會成為我對外公一份珍貴的追憶和念想，

後來，隨著物質生活水平的提高，傳統的紙折扇被一代又一代的新式折扇所取代，印花絹扇、檀香木扇……，它們以時尚花俏、嬌小玲瓏的優勢，逐漸取代了人們，特別是女士們手中的紙折扇，也取代了我包包裡外公的紙折扇。

再後來，空調的興起和普及，紙折扇更成了「骨董」，徹底從隨身攜帶到逐漸被冷落於抽屜裡。

出國時，幾個碩大的行李箱裡，塞滿了我認為出國要用的必需品，以及我捨不得留下而非要隨身帶上的可有可無用品，唯獨沒有留下空間塞下一把外公的紙折扇。只因當我出國時，正值外公晚年創作的鼎盛期，他的楹聯、書法作品，被篆刻在省內外一些大小旅遊景點、佛教寺院內，也題在一些名家畫作裡，相比之下，那些當年被用作搧涼工具的紙折扇，在我眼裡便成了熟視無睹、也派不上用場而被遺忘的小物品了。

若干年後，外公不在了。那年回國，我從當年外公留下的那堆紙折扇裡，挑了兩把帶回美國，擺設在家中壁爐上的陳列架，外公的文氣墨香便散發在不大的客廳裡。

前些年回到廣州，我出於好奇，也出於一份彌補，走訪了幾處留有外公墨跡的市內景點，希望能一睹外公的作品，並與之同框合影。

我爬上著名的白雲山，來到刻有外公對聯的「廣州碑林」，可是，在碑林走了一圈，卻沒找到外公的對聯，不知是我沒找對刻有對聯的「廣州碑林」入口，還是對聯已經被「拆舊換新」?

我來到幽雅的「蘭圃」公園，只見正門入口處，外公的對聯依然懸掛於大門兩側，每天迎來送往著為蘭而來的遊客們，心中油然生起一份自豪和欣慰。

位於廣州郊區的寶墨園，是一個大型復古園林公園，園內不僅集清官文化、嶺南園藝、古建築、珠三角水鄉特色於一體，還遍布歷代文人墨客的詩文石碑、楹聯篆刻，其中，就有外公的一副楹聯。早在二十多年前，媽媽就建議我去寶墨園遊覽，並瞻觀一下外公的對聯，但我卻一直因時間上的安排而一拖再拖，直到前年才帶著「拜見」外公作品的欲望走進了寶墨園。

然而，走了一大圈，再尋了幾小圈，也沒找到外公那副對聯，沮喪之際，放棄之前，我請園內走動的花匠按照片上的位置給我定個位，果然，對園內環境瞭如指掌的他們，一下就認出照片背景的那道白石橋，很輕易地給了我定位。

懷著即將與外公文跡相遇的喜悅，匆匆來到照片的景框裡，然而，左尋右看，卻未見對聯的影子，再細細對比實景與照片，才發現，雖白石橋依舊，但長廊已經被重新修繕，外公的對聯也一定隨著舊廊的遠去而成為寶墨園的歷史了。失望、失落之餘，才知道為自己的拖沓而後悔，為錯過與外公文跡同框的機會而遺憾。

「攬明園之八景長留寶墨，集大雅於一堂爭駐高軒」，外公這副大氣的對聯，雖影已消，但魂卻長留寶墨園。

的確，光陰荏苒，在當今這個飛速更迭的時代，長江後浪推前浪，外公的作品即使曾經輝煌過，也將會在「後浪」的光環下逐漸暗淡，最終被掩蓋而沉澱為歷史淤積。寶墨園的楹聯如是，相信其他景點裡的作品遲早也逃不過相似的宿命，唯有舊物裡這些保留著外公文采墨香的紙折扇，雖「渺小」，卻將會被如珍寶般收藏。