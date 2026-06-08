最近整理舊物時，意外發現了一封家書，距今應該有五十年的歷史了。拿到手中，我反覆閱讀這封遲到的家書，仰望蒼茫的雲天，彷彿看到爸爸在狹小的書桌上振筆疾書，給他遠在海那邊的女兒，寫上一封滿滿的愛及溫柔鼓勵的信。

目睹這近半個世紀前的家書，歲月深處的記憶閘門打開了。話說一九七Ｏ年代中期，我決定來美深造，當時電腦科系非常熱門，畢業找工作較容易，我決定也申請，並幸運地申請到了。

電腦科系屬於數學系內，學校給了我一份助教工作，要教大學的代數和閱卷，每月有四、五百元收入。然而好心的接機學長提了個醒，此校電腦科系不好念，要求嚴格，轉系的要補修不少學分。當時我年輕，涉世未深，初生之犢不畏虎，心想有勇氣往前衝，應該沒問題吧。

陌生的念書環境，及必須適應不同的語言，而且確實如學長所說，學校要求極為嚴格，我需要補修線性代數（Linear Algebra），及FORTRAN、COBOL、Pascal等電腦程式語言。助教的職責加上補修苦讀的時光，真有力不從心的感覺。

因此，我去電請父親買幾本中文版參考書，父親即購入兩本中文參考書航空郵寄給我，順便在第一頁的空間裡寫了此封信（見圖）。由於我的疏忽，直到如今才看到此封簡短的家書。

第一段話，我感覺到父親溫暖的愛及勉勵，他常告誡我們「沒有理想，哪有希望」、「一勤天下無難事」，雖求學艱苦，但不要過分緊張，注意身心健康。

第二段寫到小弟醫學院苦讀後，即刻考上醫師執照，家裡一大喜事也。但在服役的抽籤中，抽到最前線，父親勉勵他要禁得起「吃得苦中苦，方為人上人」的磨練。最後告知家中一切平安及身心愉快。雖簡短，但字字有他的教誨。

父親離世整整二十個年頭，悠悠歲月並未磨蝕他在我記憶裡的形象。他的音容身貌、孰厚熱忱、和顏悅色，為我們遮起炎陽和風雨，以耐心和毅力養育我們茁壯成長，我感念父母對我們的付出。

在一堆藍色郵局的郵箋和明信片的家書中，這是遲到的最寶貴的一封，我謹慎地收藏它，因為它是父親給我的最後禮物。當午夜夢醒時，歲月深處的記憶，父親殷殷的關愛湧上心頭，我欠父親的一聲感謝已是無聲勝有聲了。

在父親節即將到來的時刻，我再次勇敢大聲對父親說：我永遠愛你。