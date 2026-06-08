帶著全新的節目，我們又出發了。沿著鐵路線，在工區、在車站、在簡易的禮堂裡、在寬闊的大操場，我們為鐵路員工和家屬、為當地鄉親百姓演出。

我們還經常分成小組，幾個人坐上鐵軌平板車，到荒無人煙的路段慰問養路工人。他們遠離都市城鎮的繁華，堅守在鐵路最艱苦的一線，日復一日、年復一年，風雨無阻地維修保養千里鐵路線，每天見得最多的是一閃而過的列車，聽得最多的，也是列車行駛的轟隆轟隆聲。

當我們得知一名獨守路段多年的老養路工，總是把看演出的機會讓給他人時，我們特意前往工棚，近在咫尺為他唱上一曲、奏上一段。臨別時老養路工發自內心的感激，我至今難忘。在文藝生活匱乏的年代，一束燈光，一段歌聲，便是難得的慰藉。

時光就在時而車上、時而舞台的往返中，緩緩地流淌。當上播音員，我就有了自己的播音室，還領到了不少新唱片，其中，「苗嶺的早晨」讓我眼前一亮——這不正是作曲家陳鋼不久前改編的小提琴曲嗎？潘寅林的演奏，將多彩的苗嶺晨景勾勒得生動細膩，用它作為列車廣播的晨曲，再合適不過了。

從此，每天清早，在百鳥迎著晨曦的鳴囀聲中，我向旅客問早；夜晚，道過晚安，在播音室裡，我開始學習「苗嶺的早晨」。樂曲開頭那段悠長的引子，吸收二胡滑音和笛子的花舌音等演奏手法，模擬百鳥初醒的啁啾，對我來說是全新的技巧，我愈練愈有興趣；主旋律明快活潑，帶著幾分山野的歡悅與熱烈，尤其在G弦上那段粗獷有力的「號子」，由慢漸快，層層推進；到了尾聲，又回到最初的山林意境，鳥語漸弱，樂聲漸遠，彷彿晨霧輕散，山色慢慢顯現。夜深人靜，有琴相伴，我倍感充實。

沒想到，這首樂曲後來成了我的高考應試曲目。一九七七年十月二十一日，國家決定恢復高考，文革中關閉了十年的高等學府大門，重新向不同出身、不同年齡、不同經歷的人打開。

考試就在冬天，準備時間只有一個多月。我全力以赴，文科筆試尚需拚搏，而專業部分，我心中卻多了幾分踏實——「苗嶺的早晨」早已了然於心。

終於，我被錄取為七十七級大學生，那是恢復高考後的第一屆，同學們年齡不一、經歷各異。按當時的政策，我已有五年工齡，還帶薪求學，一直到大學畢業留校任教。

從鐵路出發，車輪滾滾；走上舞台，燈火明滅；及至步入大學，人生忽而開闊。幾段路看似分岔，回頭望去，卻隱約相通。不曾細想命運如何安排，只是一路走來，很少停步。一路有琴，始終在手，也始終在心。