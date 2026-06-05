正巧一個同事的老婆在推「楓樹糖漿減肥法」，買一個療程十天，六千元台幣，減不到六公斤保證全額退費。方法是：每天將一天份楓樹糖漿加開水調成六瓶放進冰箱，早中晚餐餓了就喝，每餐喝兩瓶，不能進其他食物。另外，每天傍晚要吃一份中藥「番瀉葉」，說是輕瀉劑，可幫助排除累積在大腸中的宿便。楓樹糖漿水可保證每天最低需求熱量，也消除了飢餓感；番瀉葉瀉肚子，加強減輕體重，兩者相輔相成，這減肥方法一定能成功。

減肥第一天，吃飯時不吃飯，只喝糖水，有點不習慣，體重也沒減多少，開始懷疑這種減肥法是否有效。第二天奇蹟出現，晚上磅體重，少了近一公斤，體力精神一點都沒變。第三天更玄了，減了超過一公斤，雖沒飢餓感，可是頭暈眼花，做點小事都沒力氣。我告訴自己「減肥」茲事體大，不能急，「忍字頭上一把刀」，要忍。

第四天，又減了一公斤多，算了算，已累積減了超過三公斤。上班時間公事繁忙，午飯時間，同仁都在辦公室裡吃便當聊天，只有我孤獨地趴在桌上睡覺。

下班後，我餓慌了，也餓昏了。想起孟子告子篇中有云：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身……。」天雖沒要降我以大任，減肥是小任，也要嚴肅以對，我把這篇背了又背。這個「阿Q」的精神勝利法還真有效，在我最困難的時刻，支持我繼續減肥下去。

第五天，看著磅秤上的體重又降低約一公斤，「中廣」的肚子不廣了，「中厚」的也不厚了，腰帶鬆垮垮地往下掉。

接連幾天，體重一路從八十公斤幾掉到了七十幾。太好了，減肥即將成功，只是肚子餓得慌，走起路來腳輕飄飄的，像踩在雲端一樣。

一天，一名老同學無預期來訪，我一向珍惜同學情誼，相談甚歡後，中午請他到公司附近的飯館午餐。「你想吃什麼，盡量點。」主隨客便，我說。「我點碗炸醬麵吧，你要點什麼？」「我正在斷食減肥，你自己吃。」「活得健康最重要，好端端的，幹嘛要斷食。」他對我斷食不以為然。

炸醬麵，我最喜歡的麵食端上來，多少天只喝糖水沒吃飯，早就肚子餓得扁扁的，聞到醬香，看他呼嚕呼嚕吃得津津有味，我口水直流，心頭打顫。

「哇！成功了，可以追女朋友了。」減肥完畢，體重少了約六公斤，我高興地對自己說。我屬肥胖體質，增肥容易減肥難。不到兩個月，花錢受餓減的那幾公斤肉，又胖了回來，不知這減肥算成功還是失敗？

一晃眼，已過了五十多年，這才了解到人的高矮肥瘦由遺傳基因決定，該是什麼樣就是什麼樣，命中早已注定。那一年，為找尋一個理想的靈魂伴侶而減肥，辛苦熬過十天斷食，只是傻傻地在做違反自然的事，回想起來，只像是年輕時的一場遊戲一場夢。（下）