時下，大陸悄然興起一股知青追憶過往熱潮。好多當年血氣方剛、風華正茂的知青夥伴，已是時下年近耄耋或古稀的退休老者，歡聚一堂暢敘蹉跎歲月之餘，紛紛組團結隊，返還闊別半個世紀的知青點，探望人生旅途的第二故鄉。

作為知青中的一員，我當年搭乘上知青專列的末班車，雖然上山下鄉戰天鬥地時間較短，但心緒與所有知青一樣，分外思念留戀當年的知青點。因而十年前，我還在家鄉廣播媒體履職時，曾借採訪之便，探訪過別離三十八年的知青點，其情景至今歷歷在目。

一九七七年初秋，我踏上山下鄉之旅，來到遼寧省撫順縣會元公社碾盤大隊插隊落戶。此地是一個山明水秀、物產豐盈的小村莊，距市內僅有三十多公里，坐長途客車僅需四角錢。

實話實說，我在這裡接受貧下中農再教育，滿打滿算也就兩年時間，然而，在這短暫的時光裡，我的心壁上卻留存了深刻印記。在這裡，我目睹了農村田野的遼闊與壯美，體驗了山鄉農民的樸實與善良；這裡磨練了我的筋骨，陶冶了我的情操，充實了我的人生；我真正感悟了「春不播種，秋不結果。苦於春日，樂在秋時」的真諦。

下鄉之地並不遙遠，平日也時常叨念，但遺憾的是知青返城後，近四十載時光流逝，我沒有回過碾盤村，但心中卻打了一個結：有機會我一定重返那裡，看看鄉親們和我曾經生活的知青點。

這願望在一個豔陽朗照的秋日實現。那天，我以廣播記者身分乘車走進了碾盤村，一進入村口，兩眼立時現出一片茫然，昔日熟知的鄉村容貌變樣了：過去翻山越嶺通往村裡的黃土道變成了平坦寬闊的柏油路，村前荒蕪不平的低窪地長滿了綠油油的莊稼。村裡的小街路變線改成大道了，村舍宅院增多了，有幾戶人家正蓋著小樓，村後空曠的荒地建起了奶牛場。

走進村裡，未見到一個熟悉的面孔，而且連當年的知青點房舍也找不到了。我一時有些頭昏腦脹、暈頭轉向，三十八載年輪歲月，時代的進步，社會的發展，讓記憶中的碾盤村今非昔比。

還好，在蓋樓房的人群中我終於看到一張熟悉的面孔，他竟是我當年的小隊長劉忠厚。不過，這張圓潤豐滿的臉龐此時已刻滿皺紋，長滿白髮，瘦削的臉上刻滿蒼桑歲月。

劉隊長依然快人快語：「碾盤村變樣了，村民由過去的三百多戶增到五百多家，全都蓋了新房，而且多半買了機動車養了奶牛，還有一部分人承包了小流域。全村年人均收入六、七千元（人民幣），日子一天比一天好了。」說到這兒，劉隊長停頓一下，略顯傷感：「只是縣鄉把碾盤村和上黃村、下黃村合併，更名黃金村了。」

我的心顫抖一下：「碾盤村名字不存在了，那知青點還在嗎？」劉隊長馬上回答：「還在，不過，僅剩幾間房了。」

我眼前又浮現出知青點的輪廓：兩行新建的紅磚房坐落在村東山坡上，四周無遮無靠，新老三屆一百四十多名知青聚居這裡生活。清晨，在村裡大喇叭的召喚下，知青們迎著旭日和朝霞走向田野；傍晚，又披著朦朧夜色從四面八方返回這裡。這裡盛滿了知青們勞作後的歡欣，但更多的是勞累後的嘆息，還有個別女知青不堪重負的哭泣。

劉隊長引領我來到知青點房前，知青點宿舍已面目皆非，兩行齊整的房屋剩了一行半，而且大都翻蓋了新房，唯有三間青黑色磚房夾在中間。劉隊長告訴我：「知青回城後，知青點宿舍分給了村民。近年來住在這裡的人家紛紛蓋了新房，當年的知青點就剩下眼前的三間黑房了。」

啊，無情的年輪歲月，無情的風霜雨雪，三十八載光陰，竟把當年的紅磚房洗刷成青黑色。

但我依然像探訪老友一樣，疾步走近尚存的知青點宿舍。儘管房舍已經腐蝕陳舊，但牆上依然存留著當年的字跡，特別是知青點伙房牆上「扎根山鄉幹革命」幾個大字更是清晰可見。

看到知青點伙房，我的思緒又飄盪起來，當年這裡是知青們最傾心鍾情的地方，每天早、中、晚，只要一瞧見伙房煙筒升起炊煙，飄出飯菜香味，知青們便小河流水似地從不同角落湧向這裡。這裡做出了大餅子、白菜湯，以及每周一次改善生活的白麵饅頭、大米飯，在填飽大家腸胃的同時，也讓眾人體驗到了家的溫暖，一陣陣歡聲笑語飛出伙房傳盪山野。

時光好快，轉瞬之間，流逝的歲月已把當年的景致書寫成往事。在急促匆忙的探訪中，儘管我如蜻蜓點水、走馬觀花，但心裡依然得到很大慰籍。碾盤村的名稱不存在了，知青點風化銷蝕了，然而，不管光陰歲月如何行走流逝，風霜雪雨怎樣沖刷洗滌，我插隊的村莊、我棲身的知青點都不會消失，因為它們早已刀刻斧鑿一般鐫刻在我的心間。