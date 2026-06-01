故鄉臨海依山，海是渤海，山名墩台山，山頂聳立著一座烽火台。這烽火台，遠遠望去，襯著藍天，是一個滿有滄桑感的美妙剪影。立在其下，仰望至少有二十幾層樓高，特製城牆青磚白灰鉤縫到頂，是一個龐大的矩形，南一面卻敞著口，雖下面底層被人摳磚，北一面最頂又有一個豁口（或雷擊所致），顯得有些破敗，看去似岌岌可危，但多少年來，不管風雨雷電，春夏秋冬，卻一直屹立在那裡而不圮。

我自小就對烽火台有一種好奇和著迷感，常常一個人遠遠望著它出神，生發出不少奇思怪想，又似乎是孩子心靈的某種寄託。故鄉的烽火台是我童年的一個心愛。

幽王烽火戲諸侯，是人們熟知的典故，表明中國殷周時代就存在了烽火台，這亦是中國的一大發明。烽火台又稱烽燧，是建在高處或山頭的高台，古時是重要的軍事防禦設施，遇到敵情，白天施煙，夜晚舉火，以傳遞戰事緊急信息和情報。

故鄉的烽火台，據地方志記載，是建於明朝中後期，那時是戚繼光在中國沿海抗擊倭寇之際，建了許多烽火台，貢獻頗大。看來，我自童年就喜愛上的故鄉烽火台，不僅僅是一個歷史遺跡和景觀，它也使故鄉享有了一份歷史榮光，我很為故鄉這個烽火台而自豪。

但是，當我注意到、並知道墩台山烽火台旁邊，有一個小日本炮樓，我心裡即刻就陷於一種沮喪和幻滅感。這個灰白炮樓，是九一八事變後日寇所為，一個鋼骨水泥的圓柱體，約有四、五米高，四面有槍眼，頂上還有炮口緊對山下月牙灣海岸。這是故鄉的恥辱，是日寇凌侵中國的罪證。

日寇炮樓洽與故鄉烽火台對峙，這觸目的場景，是我難以面對的哀痛和仇恨。烽火台，本是自古中國防禦外敵入侵的設施，現在卻防而未禦，讓日寇直打到鼻子底下，實在是莫大的諷刺和嘲笑。

小日本一直覬覦中國領土，亡我之心不死，野心不足蛇吞象。九一八事變後，日寇把東北變成了它的殖民地，整個東北人民，包括我故鄉父老都成了亡國奴，盡受了小日本的壓迫欺凌。

烽火台下，日寇炮口對準的海岸月牙灣，故鄉的父老曾在日寇刺刀逼迫下，運石扛石填海，要建所謂的「漁港」，實為修建商船碼頭，以供日寇掠奪故鄉遼南的棉花、大豆、蠶繭、蘋果等物產運往日本，但美夢未成，即被趕出中國。至今那海岸退潮時，還可見兩道亂石殘跡，那是日寇又一個罪證。

每次看到烽火台下的炮樓，就常常勾起我幼時對小日本的仇恨。記得我四歲那年，十幾歲的哥哥與小夥伴們玩「捉瞎驢」遊戲，哥哥用毛巾蒙著眼睛，伸出兩手，四處捉著充當毛驢的小夥伴，不想一下子抱住了站在那裡的一日本人，那日本人不由分說，啪啪啪就搧哥哥耳光，又一腳把哥哥踹倒，狠狠地踢著哥哥的頭和臉，哥哥被踢得鼻口流血，在場的人敢怒不敢言，這個日本人還身佩洋刀手槍。自那時起，日寇的凶狠惡毒，和我對日本鬼子的仇恨，就深刻在我幼小的心靈中。

噩夢過去後，有人提議炸毀烽火台下的炮樓，但老村長說，還是留下這個炮樓好，一可作為日寇侵略的罪證，二使我們和我們的後代，永遠不忘日寇對我們的欺壓，不忘自強。老村長的話得到大家贊同。

上世紀八○年代初，故鄉烽火台下的海岸月牙灣沸騰起來，開始興建港口，故鄉小漁村現在已經變成一個美麗的海濱小城區，也成為東北地區夏季旅遊勝地。烽火台下的港口碼頭，商輪來去，裝貨卸貨，日夜繁忙，燈火通明。貨輪來自全國各地，也有通往國外的，到此旅遊的人們常登上墩台山巔，俯瞰大海、港口和月牙灣，更要瞻仰一下明代歷史遺跡烽火台，自然也要看一眼烽火台下的那個日本小炮樓。

我為烽火台下的家鄉欣欣向榮而驕傲。現在看那個留下來的日寇炮樓，灰白猥瑣，就好像跪在烽火台面前請罪一樣。