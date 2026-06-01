這次回國去了兩次侯官，「晚清風流數侯官」是一句流傳甚廣的歷史評價，指在近代中國風雲變幻的時代，福建省福州市侯官一帶湧現出了一大批影響國家進程的傑出人物。常言道福州「一片三坊七巷，半部中國近代史」，在晚清民國時期，福州出了許多叱咤風雲的歷史人物，如「開眼看世界第一人」林則徐、「中國船政之父」沈葆楨、「近代西學第一人」嚴復，他們成名之後在福州城裡的三坊七巷居住，實際上他們都是侯官人，包括才女林徽因 的祖籍也是侯官。

據說一九五三年，說到拆除和保護北京古建築時，北京副市長吳晗指林徽因這種舊家庭出來的，腦子不開化，跟不上現在的新形勢。這激怒了向來溫和的林徽因，她指著吳晗怒道：「我侯官林氏一族滿門忠烈，你又算什麼東西？」

林徽因的二叔父林覺民，便是黃花崗七十二烈士之一，他的「與妻書」已流傳百年。在追隨孫中山先生的辛亥革命中，黃花崗七十二烈士，林家占了兩人，除了林覺民，還有他堂弟林尹民。林徽因三弟林恒就讀清華大學，為抗日加入空軍，戰死沙場，年僅二十五歲。

儘管由於行政名稱和管轄區域的變遷，但侯官核心區為閩江下游今日閩侯縣侯官村一帶不變，離福州大學城不遠。今天從福州市區到歷史底蘊深厚的千年古鎮侯官村已很方便，福州市內公車就能到達。

侯官文化積澱豐厚在於教育興旺發達因而科第繁榮，耕讀傳家、書香門第。由於科舉日盛，獲得仕宦資格的士子漸多，他們忌諱「候官日久」之說不吉，故由「候官」改為「侯官」，但是讀音卻不因文字的更改而變動，依舊讀作「候」。

我第一次去侯官是朋友開車去的，到侯官看了江邊始建於唐武德六年的城隍廟、五代鎮國寶塔和螺女廟（見圖）等歷史古蹟後。其中一人說我們中學同年級的一個女生住在附近，她老公是福州脫胎漆器的非遺傳承人，在侯官有工作室。說話間就撥通電話，過去的同學很熱情，帶我們參觀了設在有幾百年歷史祖宅裡的工作室，她老公還帶了幾個學生。喝完茶後，還請我們在當地飯店吃午飯，約定五一節長假請更多同學在她的侯官老宅聚會。

我小時候就聽過不知多少回田螺姑娘的傳說，講述一個貧窮的孤兒養了一隻大田螺，田螺化身為仙女每天幫他做飯操持家務，最終相愛並生活在一起的故事。螺女廟我還是第一次到訪，人傑地靈田螺姑娘的家鄉，不知孕育了多少才華橫溢、出類拔萃的英才。

我第二次到侯官，主人拿出家釀陳年的青紅酒招待我們，口感醇香甜潤的青紅酒是福州黃酒的代表，我們當中喝酒最厲害的被後勁十足的青紅酒醉倒。剩下幾個不大喝酒的人，到外面沿江邊散步，品味著侯官變化的歷史滄桑。旁邊的閩江水依舊奔流不息，這個千年古村落，演繹了中國歷史的燦爛與輝煌。