泰國 人的祖先泰族，大約於公元十世紀來自中國的南部，考證學家認為他們與雲南的傣族相像。泰族於一二三八年起始，七百多年間建立了四個暹羅王朝。一九三二年軍人發動政變，改國名為泰國，實施「君主立憲」，軍人政府一直維持到一九七三年才改變為民主政體。

中南半島有五個國家：越南、寮國（老撾）、柬埔寨 、泰國、緬甸 ，其他四國皆曾為列強的殖民地，唯有泰國未曾。二戰時，日本軍侵東南亞，泰國同意「借道」，沒有受到戰火的蹂躪，這種明哲保身的睿智要歸功於幾位泰皇的開放政策。

一九八六年夏，我帶著家人第一次到曼谷及清邁旅遊。曼谷是泰國首都，也是全國的商業中心。到曼谷旅遊的人一定要到「泰皇宮」（Grand Palace，見圖）參觀，雖說皇宮占地不大，但是金碧輝煌，宮中充斥著樣式奇特、維肖維妙的塑像，不是純金就是鍍金的，其中最名貴的是佛堂内碧綠的玉佛，泰皇每年佛誕節都會到此禮佛、浴佛。

當時的泰皇蒲美蓬·阿杜德（Bhumibol Adulyadej）生於一九二七年，一九四六年成為泰皇，是世界在位最久的國王。泰國人很仰慕泰皇，國旗的藍色即代表皇家的顔色。從我懂事開始就常聽到泰國政變，政權由軍人及政客不停地更迭，每次鬧得不可開交時，泰皇出來放話，國人個個收斂，人民生活回歸平靜。

我們乘坐長尾汽艇到市區運河，看水上人家如何生活。汽艇帶著我們到「鱷魚園」看鱷魚與毒蛇表演：表演的人將頭伸進鱷魚的嘴巴，拿出頭後，鱷魚的嘴巴突然合攏，大咬聲響動魄驚心；看毒蛇表演時，由於舞台很小，觀眾與表演的大蛇近在咫尺，令人毛骨悚然。捕蛇者將毒蛇的嘴巴打開，可以清楚地看到毒液滴進玻璃杯中。

「玫瑰園」有大象騎兵隊及小象踢足球等有趣的表演，還有多種舞蹈，其中拉瑪金舞蹈（Ramekin）乍看與峇里島的拉瑪亞納舞蹈（Ramayana）很相似。原來它是印度梵文的神話史詩，從印度流傳到緬甸、泰國、柬埔寨、馬來西亞，直到印尼峇里島。

上世紀八○年代，泰國是亞洲旅遊業辦得最紅火的國家，這種無煙囪工業不知幫泰國賺進多少外匯？

曼谷於四、五月潑水節前後異常炎熱，氣溫可高達攝氏四十度以上，但是距離曼谷北部七百公里的清邁，地處高原氣候涼爽，吸引了不少遊客。我們慕名而來，一是想避暑，二是想看大象勞動營，三是想親眼看到金三角的鴉片傳奇。

清邁離「金三角」不遠的山區盛產罌粟，花色非常鮮豔，想不到這艷麗的花樹會是害人不淺的鴉片、海洛因來源。金三角地處雲南、泰北、緬北、竂國邊陲，是一個「四不管地帶」。當年國民黨的軍隊轉進到此，帶頭的李彌求救於老蔣，但蔣本人在台灣，「泥菩薩過江」沒法顧及，撤退到此的國軍將領不願意就此投降中共，只好種鴉片求生，此故事可見於柏陽（化名鄧克保）著的「異域」。

我在金三角商店裡看到一座用象牙雕刻的觀音，想買下來送給母親（當年尚未禁止），正私底下與太太用國語交談擔心其真僞之際，老闆娘用普通話回答：「我們這裡的象牙一定是真的，價錢很公道。」原來她是苗族，會講國語。我好奇地問她：「有沒有看過運送鴉片的車隊？」她說：「從來沒有，因為通常一聽到車隊來時，我們就要反身遮掩著眼睛，表示沒看見。」

除了曼谷、清邁，普吉島也是泰國度假聖地，其釘子島因「零零七金槍人」名聞中外。有次到該島度假，乘興買票帶家人看「人妖秀」。舞台裝備聲光俱佳，「美女」如雲，舞技亦頗出色，說得上老少咸宜的節目。

散場後，打扮妖嬌的演員站在門口與觀眾拍照留影。岳母不知就裡，盛讚這些美女個個長得高大、美麗。回家路上，太太才告訴她：「我們整晚所看的美女，都是男人動手術變來的。」花了不少唇舌，岳母才相信。隔天下午，我們到別的劇場看泰國傳統舞蹈，岳母一看到舞女出場，馬上問：「他們是男的還是女的？」