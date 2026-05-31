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峰迴路轉遊八達嶺

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記得那是一九五六年仲秋的某一天，我從上海到北京，參加電子工業部組織的年度計畫工作會議。會後閒暇，想到慕名已久的八達嶺長城參觀遊覽，便約了在京的內弟王明才和他的表兄陳新民，一起前往出遊。

這是一個極為平常的周末。我們備足了乾點和飲料，在前門車站上了居庸關／八達嶺旅遊專線列車。居庸關下車後，先瞻仰詹天佑銅像，是他首創了京張鐵路「之字型」升高鐵路坡度，並由中國自主設計、自己施工，因此，詹天佑被譽為「中國鐵路之父」。

接著我們登上明長城段的烽火台，領略當年中國將士抵禦外敵侵略的英勇氣概。時值秋高氣爽，清風涼意，望著雄偉的萬里長城，三人流連忘返，不亦樂乎。

此時新民兄突然腹痛內急，趕緊要找地方出恭。這時只聽到車站方向傳來火車的鳴笛，告示返程時間將到。我們三人急忙連奔帶跑趕火車，待趕到車站時，列車已經啟動。得知當天沒有其他列車經過居庸關時，只能無奈地向南口方向跑去。

不久，忽然聽到身後有汽車聲音，一輛軍用吉普開過來了。於是我們急忙攔車，告以誤車，請求搭載回城，經出示來京開會的證件，被允許上車擠一擠。此時火車因為走「之字型」而剛到南口，讓我們得以趕上了這趟回北京的列車。三人此時的心情有說不出的高興，尤其是新民兄，解決了難言之隱一身輕鬆。

回憶這段年輕時的「囧事」，權當一段茶餘飯後的笑談。

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