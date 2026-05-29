馬祖之旅之中，我們在傍晚時分走逛北竿巷弄，旅程已近尾聲，走走看看，忽然看到了路旁一座石碑（見圖），碑體高大厚實，字跡斑駁似在無聲展示著悠悠歲月，一如在歐洲旅遊時不時可見之物。

我知道不該摸一下這碑的，如是古物，觸摸豈只增加了些許毀損速度，還是一種褻凟，但帶團的頭頭不但用手去摸，甚至還以手指輕敲一下，我因而放膽趨前，不但摸了摸，還敲了敲。哇！石碑竟是中空的，這是復刻品，我被唬弄了。

原來這正是赫赫有名的馬祖鹽碑，本尊已移置到馬祖文物館典藏認真保護著。

馬祖的「鹽碑」正式名稱叫閩浙總督告示碑，等於是官府的公告。

馬祖列島雖被大海包圍著，本身卻不產鹽。鹽是重要民生物資，在沒有冷藏設備的年代，漁民捕獲大量漁產更必須仰賴海鹽加工醃製，因此鹽成為重要的戰略經濟物資。

早年因而常有為了海鹽的分配與銷售引發糾紛，除了鹽商與地方漁戶的利益衝突，還有強買強賣或阻撓跨縣配鹽的情況。清朝時期的嘉慶、道光年間為了制止糾紛，特別立了石碑昭告各界對各種違法行為的處罰準據，這便是鹽碑的由來。

由閩浙總督所頒布的碑文，大意是規範當時各「鹽幫」與漁戶需遵守的配鹽制度。規定凡是福建長樂等縣籍的漁船，應向原籍鹽館配鹽，並可照常前往長岐（今北竿塘岐）、橋仔等地採捕，任何人不得從中阻撓，違者嚴辦。

今日鹽碑已成為馬祖極具代表性的歷史文物，目前已知馬祖共有兩塊類似的告示碑，其中南竿馬祖民俗文物館典藏的一塊，原來是豎立在北竿塘岐村，一九八二年為了妥善保存而移往南竿的歷史文物館，二○○四年後再移入現今的馬祖民俗文物館典藏。這塊碑高約兩百一十七公分、寬七十三公分，被文物館視為珍貴的鎮館之寶。

另一塊原立於北竿橋仔村，目前移進北竿的橋仔漁業展示館中，供遊客參觀，讓大眾了解馬祖早期的漁業生活。

在馬祖南竿的牛角聚落（復興村）還有一座與鹽相關的歷史建築，便是規模宏偉的鹽館。

鹽館實際功能便是儲藏食鹽的鹽倉，初期是一座海鹽倉庫，後來曾轉為馬祖酒廠的前身中興酒廠做為廠區。很可惜的是這座建築物如今已被除，只剩「鹽館」這個地名仍保留在當地老一輩居民的記憶中。

當我走過馬祖的小小街巷，看到一棟棟石頭砌築的房舍，為了防盜與防風窗子都開得小小的，想到的是人民面對物質條件並非豐裕的生活態度；而巷弄裡忽然出現的是格局非凡的「探花府」、「元帥廟」，則充分顯露出島嶼厚實的人文與歷史底蘊。