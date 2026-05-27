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快樂跑龍套

梁蘭蓁
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小兒子對戲劇有濃厚的興趣，他在中學參加學校的話劇社，每年都有精采的表演。大學畢業，電腦本行的工作他不肯做，說他決心投身影劇界，我們苦勸無效，只好放手讓他去追求夢想。

受到先生的影響，小兒子很喜歡武術，他大學四年一直在聖地牙哥加州大學的武術隊裡拳打腳踢，不亦樂乎。沒想到他靠著武功，逐漸擠進了影劇界，開始在許多電影裡當武術的功夫演員（Stunt man）。

二○一三年夏天，兒子被電影「私刑教育」（Equaliizer，又譯伸冤人）的特技指導聘請，擔任主角丹佐華盛頓（Danzel Washington）的武術老師，教丹佐在這部電影裡的打鬥動作。

我是影迷，所以當這部片子在波士頓拍攝的時候，兒子替我在電影裡安插了一個跑龍套的女工角色。只拍了兩天，一天一百塊美元，賺的工錢還抵不上我去波士頓的機票錢，但是我可以去片場看到兒子當武術指導，又可以趁機看大明星拍片，即使是賠錢我也不在乎了。

按照美國片場的規矩，任何人都不可以在拍片時去接觸大明星，或要求簽名及拍照。大明星拍完他們的鏡頭， 都會頭也不回地快速離開片場。

還好兒子跟大明星熟悉，趁著丹佐在等車子的時候，把我拉到旁邊，介紹給丹佐，然後替我們拍了一張照片（見圖）。我穿著跑龍套的戲服，完全像個女工。丹佐雖然是天王巨星，但是他對我很和氣，還連連誇獎我很漂亮，叫我笑得合不攏嘴。每當電視上重播那部片子時，都會勾起我當年跑龍套的快樂回憶。

加州大學 波士頓

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