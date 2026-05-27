小時候的印象中，故鄉余川是一個五顏六色的彩色畫卷，那裡有青的山，綠的水，白的牆，黑的瓦，翠綠的細竹葉，金黃的油菜花，有喜慶節日時家家張燈結綵的大紅大紫，更有團圓餐桌上豐盛菜肴的色香味美。這多姿多彩、絢麗斑斕構成了小山村的生命色彩與歷史畫卷。自六百多年前先人從外鄉遷居此地，繁衍生息，山村人男耕女織，儒學經商，安居樂業，人丁興旺，逐步建成一個安寧祥和的福壽之地。

然而，天有不測之雲，人有旦夕禍福。發生在十九世紀六○年代的那場人間浩劫，讓這個原本祥和美麗的小山村遭遇了滅頂之災，這就是發生在清朝咸豐同治年間太平天國運動引發的戰亂（史稱「咸同兵燹」），給這個大山深處的村落帶來的深重災難。雖然此事已經過去了一個半世紀了，但這場人間悲劇卻給這個色彩斑斕的小山村抹上一道黑色的印記，在余川人記憶中留下一道永遠無法忘卻的傷痕。

近日，這道傷痕在無意中被深深觸動，也讓我原有的色彩記憶多了一種黑色的震撼。在翻看故鄉的族譜村史時，村志「人文余川」一書中有這樣一段記載：「清咸豐十年（一八六○年），以侍王李世賢為首的太平軍駐紮在徽州、休寧兩府及績溪等地，同時以曾國藩為首的清軍（湘軍）駐紮在祁門、黟縣等地。在長達十二年的拉鋸戰中，績溪余川深受其害……。」細細閱讀，一百六十多年前發生在余川先祖身上的那段黑色經歷，若隱若現地閃回在眼前。

書中記載：在太平軍與清軍攻防爭奪，激戰不斷之時，盤踞宅坦、上莊（與余川毗鄰）的太平軍時招當地人充鄉官徵收軍糧。余川人汪茂吉因懂粵語被招為鄉官，在籌集糧款中得罪了當地財主，鄰村一富豪賄賂清軍的地方武裝團練，將汪茂吉殺害於村外的風呼亭。

三月初，績城太平軍到達上莊，認為殺害鄉官是余川村人所為，於是進行瘋狂報復，將余川村汪姓的房屋、村舍全部燒毀，汪氏宗祠、支祠、關帝廟、社屋、土地廟等等也被毀於一旦，村莊一片廢墟，生靈塗炭。村民死於戰亂、病疫、饑餓和外逃者十亡八九，橫屍遍野，田地荒蕪，十分淒慘。

讀著眼前的文字，耳邊響起小時候奶奶給我講的她爺爺（我的太爺爺）「跑長毛反」（因太平軍都留長髮）的故事。奶奶是離余川十來里的金山村人，村民長年以種茶為生，日子過得安逸平靜。自從太平軍在余川駐紮後，為與清軍對峙，籌集錢糧，徵夫拉丁，周邊村民苦不堪言。太爺爺為了養家，經常到周邊村子去找活幹。

一天，走到余川村口的太爺爺被一名慌慌張張的年輕人拉著就跑，一邊跑一邊喊：「長毛來了！」原來是太平軍正在村裡燒殺搶掠。差點落入虎口的爺爺來不及道謝，便跟著人群一路跑回金山村，趕緊招呼村民鄰居往山裡躲。

驚慌失措的人們藏進高山的剪刀凹（一處險峻岩洞），雖然躲過了長毛的屠殺，卻躲不過隨之而來的饑荒。開始大家還能挖些葛根蕨根，找些野果野菜充饑，後來只能靠觀音粉（一種石土粉）來填肚子。時間一長，很多逃難村民餓死、病死，等到剩下的人們走出大山時，個個餓得皮包骨頭。不過，好歹撿回一條命，太爺爺和家人鄰居回到村裡，在慶幸死裡逃生的同時，心裡還惦記那個拉他脫險的余川小夥。

因為離得較遠，太平軍路過金山村時只搶了一些東西，沒有在此久留，村民只是財物受到損失。而劫後的余川村已是殘垣斷壁，滿目瘡痍。最讓人痛心的，是全村人口的損失，據村志記載，乾隆年間，余川共有三百餘戶人家，人口多達兩千餘人。此次戰亂之後的咸豐十一年（一八六一年）統計，村民死於戰亂、病疫、饑餓和逃跑十之八九，村內十室九空，僅剩老弱婦幼兩百餘人。

一個曾經美麗安寧的小山村，竟因為一場戰亂而毀於一旦，山村多姿多彩的歷史被塗上了苦難深重的黑色印記，令人痛哉惜哉。

過了幾年，太平天國兵敗南京，績溪的長毛們也匆匆撤退。經歷戰亂的余川人擦乾身上的血跡，掩埋好親人的遺體，在一片廢墟中開始重建家園。一代又一代余川人傳承祖先的遺訓，以刻在骨子裡的堅韌精神，逐步恢復生產，日子才一天天好起來。

一八九六年，太爺爺添了個孫女（就是我奶奶），若干年後，太爺爺做主把她嫁給余川一個聰明勤奮的小夥。他說，余川人心地善良，為人實在。也許，在他心裡，他是想用聯姻的方法，來報答那個救他一命的恩人。於是，我那老實能幹的余川爺爺娶回了奶奶，兩人耕田種地，養蠶採茶，同甘共苦，養育後代，重建自己的家園。

光陰荏苒，歲月悠悠。一百六十多年過去了，余川村漸漸恢復了生氣，雖然這個過程比較緩慢，但余川人秉承「勤勞克儉、敦厚純樸」的傳統和「吃苦耐勞、堅韌不屈」的「余村牛」精神，也就是胡適所稱「徽駱駝」精神。在全村人共同努力下，房屋、祠堂、學校先後建起來，農田、桑麻、經商也開始旺起來，村民生活也漸漸好起來，與上莊共享「小上海」之稱。特別是全村人口也逐步增加，據村志統計，上世紀七○年代，全村人口達到一千一百餘人，經歷過黑色災難的余川，又重新變成了色彩斑斕的美麗山村。

放下村志，掩卷沉思：歲月可以沖淡記憶，但無法消除傷痕。余川人在走向未來時，從未忘記回頭凝視歷史。這種在廢墟上守護文明火種、重振昔日雄風的精神，值得余川子孫後代乃至整個民族的感念與深思。