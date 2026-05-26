我老家湘中，姑媽的叫法有細分：比父親小的叫嫚嫚，比父親大的叫duoji，據研究方言的學者說，寫作「嫷唧」二字。我一共有五個姑媽，金嫷唧就是我的二姑媽；她名終樓，按理應該是叫「終嫷唧」，可能是老家方言的原因，「終」念成「金」了。

二姑媽家在錫礦山，在當時交通不便的情況下，那就是一個很遙遠的地方，全靠書信聯繫。我的記憶中，父親寫過去的信都是二姑媽回覆。我小時候很喜歡看大人的通信，還記得二姑媽的鋼筆字寫得很是剛勁有力。

第一次見到二姑媽，大約是我小學四年級的暑假。這個時候已經是「文革」前夕，社會上極左之風已有些寒氣逼人，因為家庭出身是地主，父親擔心我小學畢業後上不了中學，想把我轉學到錫礦山的小學。父親這樣做的考慮是，姑父出身好，貧民成分，讓我在這邊寄讀，到時候填家庭出身時可以隱瞞掉地主這一出身。這個時候，姑媽的長子已經進入冷水江一中念中學了，我父親就希望我也能走這條路。

暑假一到，父親就張羅著帶我上錫礦山。從我家到錫礦山，要先坐長途汽車到邵陽，再在邵陽轉去錫礦山。邵陽舊時叫寶慶府，很早就有潭（湘潭）寶公路與外邊聯繫；那時錫礦山屬新化縣，而新化縣和雙峰縣同屬邵陽地區。在今天看來兩地相隔不算遠，在當時可能就花了兩天時間。

二姑媽一家那時是租房住，房子是老式的店鋪門面，木質結構，上下兩層，上層是閣樓，樓層不高。二姑媽一家七口住在這裡，顯得有些擁擠。

姑父在礦山上班，他是家中唯一拿工資的人。為了維持家庭生計，二姑媽在我另一個姑媽的幫助下學會了縫紉技術，可攬點活做，補貼家用。她那時還帶了個女徒弟，家裡還要勻出一塊地方作縫紉工場。

本來就很擁擠的家，加上我們的到來，自然就更顯逼仄。父親住了幾天就回家了，我留了下來，一方面是了解一下這邊的學校能不能接收我的轉學；另一方面，我想也是二姑媽的主意，即使轉不了學，讓我在錫礦山多玩些日子也是好的，錫礦山有工人文化宮，可以看電影、看體育比賽，這是我在農村看不到的。

二姑媽一家雖然吃的是商品糧，但國家提供的指標遠遠不夠吃。表兄弟姊妹五人，個個都處長身體的時期，胃口很健，加上添了我這一口，所以全家人一頓米飯的消耗量不小，家裡煮飯要用很大的鍋。為了節省，二姑媽在每頓飯開吃前，先要裝上一碗留著，在下餐煮飯時摻入一起煮，她說這一碗叫「飯娘」，能煮出多的飯來。我想我當時去錫礦山時，父親應該是把我的指標糧票帶上了，否則不是給二姑媽家增添危機嗎？

二姑媽一九四四年出嫁，姑父一直在錫礦山打工，直到一九五二年，錫礦山同意接收職工家屬，姑媽毅然決然遷去錫礦山。那時從老家農村去錫礦山，只能靠兩條腿步行，據說是請了一個親戚，用一副籮筐挑著兩個孩子和家用，翻山越嶺，花了幾天時間，徒步數百公里來到我姑父身邊。

為養家餬口，姑媽找了份洗衣房的工作，靠為礦工洗工作服賺點錢，總算是把家安下來了。洗衣房的工作全靠手工，很耗體力，姑媽後來學了縫紉，賺點生活費用，也只能是聊補無米之炊。姑媽當時是在自身捉襟見肘的情況，騰出一隻手來照顧我們這些親戚，真是太不容易了。

二姑媽能如此對待娘家親戚，無疑是與姑父的厚道與仁愛分不開的。記憶中，姑父瘦高個子，不愛講話。他抽菸，經常是用一張小紙放點菸絲捲成一根喇叭筒抽著，還不時咳嗽幾聲。他講得最多是礦山的事，如講錫礦山其實是銻都，卻為什麼叫錫礦山；錫礦山煉銻精度達到了四個九的純度等等。與他對話，大多數情況下，他只輕輕地回答一個字「唸」，就是「嗯」的意思。

祖父雖說是地主，其實家境也比較省儉，但他卻送我二姑媽念了兩年私塾，這在二十世紀二○年代，當是非常難得之舉，在同輩的女生中，二姑媽真算得上小知識分子了。啟蒙教育給二姑媽打開了心靈天窗，培養了她對文史哲學的興趣，影響到她一輩子的為人處世。她用古代聖賢的話語鞭策自己，教育子女，用今天的話來說，真是金句頻頻，充滿智慧。

我那年在錫礦山的轉學沒辦得成。幾年後，我從「農業中學」初中畢業，還是因家庭出身問題上不了高中，父親再與二姑媽聯繫，讓我上錫礦山打點臨時工，或者學門手藝。唉，如今回想起來，在我人生至暗時刻，總是去二姑媽那兒尋找援助，而二姑媽在自身非常拮据的情況慷慨地接納了我，雖然給不了我多大的幫助，但給了我心靈上極大的安慰。