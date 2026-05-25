二○○二年金秋十月，達拉斯的陽光褪去了盛夏的燥熱，變得溫潤而柔和。坐落於市中心的Fair Park，人聲鼎沸、熱鬧非凡，全美歷史最悠久、規模最大的德州 州博覽會（State Fair of Texas），正以獨有的熱情迎接來自四面八方的遊客。懷著對德州牛仔文化與秋日狂歡的期待，我們一家開啟了一段難忘的博覽會之旅。

剛踏入園區，一道醒目的身影便映入眼簾——高達五十五英尺的巨型牛仔雕像Big Tex，穩穩矗立在入口處，成為全場最亮眼的存在。它頭戴寬邊牛仔帽，身穿格子襯衫和牛仔靴，面帶笑意，彷彿正向每個遊客說著那句傳承數十年的問候：「Howdy, folks！」親切而豪邁，滿是地道的德州味道。

雕像身後，復古的金色裝飾藝術高塔直插天際，紅白相間的嘉年華帳篷錯落鋪展。德州孤星旗與美國國旗迎風飄揚，隨處可見的牛仔元素與復古裝飾，讓人瞬間沉浸在濃郁的德州風情之中。許多遊客紛紛舉起相機，我們一家也在Big Tex腳下留下了一張珍貴的合影（見圖）。

順著人流往前走，濃郁的香氣撲面而來，美食區早已是一片熱鬧景象。德州州博覽會素有「油炸美食天堂」的稱號，這裡的味道藏著最地道的德州煙火氣。

始創於一九四二年的Fletcher's玉米熱狗，是絕對不能錯過的招牌，金黃酥脆的外皮包裹著緊實多汁的熱狗，咬下一口，香氣四溢，那是幾代人記憶中的經典味道。還有碩大的烤火雞腿，外皮焦香微脆，內裡鮮嫩多汁。手裡拿著熱騰騰的美食，漫步在喧鬧的人群之間，每一口都充滿了秋日嘉年華的快樂。

吃飽喝足後，我們開始細細探索園區。

園區中央的Texas Star摩天輪，是北美最高的摩天輪之一。隨著座艙緩緩升高，整個博覽會的景色盡收眼底：五彩繽紛的遊樂設施、熙熙攘攘的人群、復古典雅的建築群，還有遠處清晰可見的達拉斯城區。秋風輕拂，視野遼闊，所有煩惱彷彿都被拋在身後，只剩滿心愜意。

除了摩天輪，Midway遊樂區同樣熱鬧非凡。刺激的過山車、趣味十足的小遊戲，大人與孩子的笑聲交織在一起，空氣中到處洋溢著歡樂。

而這場博覽會，不只有熱鬧與狂歡，更沉澱著厚重的德州文化。

Fair Park作為國家歷史地標，擁有全美規模最大的裝飾藝術建築群。一九三六年，為紀念德州建州百年而擴建的場館，歷經歲月洗禮，依舊典雅大氣。牆面的雕刻、復古的噴泉，無聲訴說著百年歷史的變遷。

農業展區裡，膘肥體壯的牛羊、溫順可愛的農場動物，以及專業的牲畜比賽，展現著德州傳統牧場文化的質樸與活力。園區內多座博物館也免費向遊客開放，一件件展品、一幅幅老照片，清晰呈現著德州的發展歷程，讓這趟旅程多了幾分文化韻味。

暮色漸濃，園區亮起璀璨燈火，最令人期待的星光巡遊正式開始。裝飾華麗的花車緩緩前行，身著特色服飾的表演者伴隨著音樂載歌載舞。動感的旋律、歡快的舞步，還有造型誇張可愛的巨型人偶，將現場氣氛一次次推向高潮。

不久後，絢爛的煙火在夜空中盛放，五彩光芒照亮整個Fair Park，歡呼聲與笑聲在夜色中迴盪，所有人都沉浸在這場盛大的秋日狂歡之中。

夜深時分，我們帶著滿心的不捨離開了Fair Park。

這場德州州博覽會之旅，沒有刻意雕琢的精緻，卻有最真實、最純粹的歡樂。從標誌性的Big Tex，到地道的德州美食；從繽紛熱鬧的遊樂設施，到厚重悠長的歷史文化，每一處都展現著德州獨有的豪邁與溫情。

而那張在牛仔像下留下的合影，也成為了我們記憶裡，一段格外珍貴的秋日時光。