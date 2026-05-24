二○二三年十月六日完成陳納德將軍銅像安裝後，我開始著手準備十月十六日的揭幕儀式。我陸續通知募捐者前來參加揭幕式，很遺憾，大多數募捐者因為工作原因不能參加。我微信 聯繫戴慶齡老師，卻遲遲不見回覆，通常戴老師的回覆都是很快的。我又一連發了三次，結果還是沒有回音，我打電話，但電話停機，難道出了什麼事情？

我開始上網搜索，在聖路易斯（St. Louis）華人 圈子裡，沒有人不知道戴老師的。我在鍵盤上敲下「聖路易斯戴慶齡」幾個字，頭條消息瞬間映入我的眼簾：二○二三年五月六日，戴慶齡老師在兒女的陪伴下於愛達荷州 安詳離世。我木然、茫然，似信非信。我又看了幾則消息，還是不敢相信。我走到院子裡，傻傻地站著，不知所措，呆若木雞。

二○二三年二月，我邀請戴老師一同去瑞士度假，戴老師說她身體欠佳，不能同行，我也沒在意，殊不知，那時候戴老師已經重病在身了。戴老師不僅參與了陳納德將軍銅像的募捐，還幫我出謀劃策，她說希望能來參加銅像的揭幕儀式，但她的願望卻成為了永遠的遺憾。

二○一一年七月，我受江蘇電視台委託，前往聖路易斯拍攝戴老師的專題片。我和戴老師在一起工作了四天，她帶我遊覽了聖路易斯大學高中的美麗校園，而後我拍攝了戴老師的課堂教學，還採訪了校長和學生，甚至我還拍到戴老師與學生共進晚餐的畫面。

當時戴老師還兼任南京聖路易斯友好城市協會的副會長。值得一提的是，南京和聖路易斯是中美第一對友好城市，當時中美還沒有建交。戴老師還帶我採訪了當年聖路易斯市的老市長康偉（見圖中），老市長對戴老師長期致力中美文化交流工作給予了極高的評價。

我和戴老師很談得來，並成為了好朋友，拍攝結束時，她還送了我一本英文版的「廊橋遺夢」。

戴老師出生於江蘇，在台灣長大，早年留學英國，並獲得文學博士學位。她一生只做一件事：傳播中華文化，教美國孩子說中文。聖路易大學高中早在一九六四年就開設了漢語課，是第一所開辦漢語教學的美國高中。戴老師在此擔任中文教師三十年，課內課外培養了會講漢語的美國學生兩千五百餘人，其中有許多學生都在中國工作，他們在不同崗位為中美的友誼橋梁添磚加瓦。

戴老師還自掏腰包，資助美國高中生去中國留學，並且促使南京外國語學校與聖路易大學高中成為了姐妹學校。戴老師還創辦了美國高中的第一個「孔子課堂」，在傳授漢語的同時，弘揚和宣傳中國的傳統文化。

戴慶齡老師是我最敬佩的女人之一。我讚美她平凡而偉大的一生，她知識淵博、待人謙和、助人為樂，為人師表，是我學習的榜樣。如果每一個人都能像戴老師一樣，踏踏實實地為人類和平與友誼多做些貢獻，我們這個世界將會變得更加美好。

二○一九年二月，我和妹妹專程前往聖路易斯看望戴老師，她很高興，還請我們吃了頓大餐，沒想到，這竟然是最後一面。

戴老師在臨終前，寫了最後一封公開信，我轉載片段並翻譯如下：「生命不過是一場旅途，不管是崎嶇山路，還是陽關大道；風光旖旎，還是荊棘坎坷；跌宕起伏，還是一帆風順……，總會停下來的。我的終點站到了，該下車了，說聲再見。」

戴老師還給母校留下遺言：「親愛的母校，我最後想說的是：請為我種下一棵梨樹。梨花在春雨中綻放，人人可見。輕微而不張揚，但四月的芬芳會給世人帶來希望。」

敬愛的戴老師，我要告訴您：您的願望實現了。二○二四年六月一日，聖路易斯-南京友好城市協會、聖路易斯郡圖書館委員會在聖路易斯郡圖書館Thornhill分館為您舉辦了中英文紀念牌匾揭幕儀式。儀式後，您的親朋好友和學生為您種下了一棵梨樹，大家知道，您最喜歡梨花盛開的季節。

戴老師千古流芳，永垂不朽。