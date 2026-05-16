在美國讀英語班(下)

在緊張的學業和求生存打工的雙重壓力下，與英語班來自不同國家的同學交流和相處，就如一劑緩衝劑，使我繃緊的神經鬆弛下來。在和各國同學的交談過程中，我開闊了眼界，也得到了種種樂趣。

首先，這班裡的學生沒有人能說標準的英語，每人都有自己的口音，在交談時，我聽著這南腔北調的英語，包括自己帶濃重中國腔的英語，經常覺得很好玩。但是，每個學生都拚盡全力多講話，以英語交流，在這交流中，我對其他學生有了進一步的了解。

首先和我交流的是同來自亞洲的兩個女生。那個來自日本 的女生叫Duomoko，她學習並不用功，日本口音也很重，卻非常熱中和同學交談。

有一次，我和她以及幾個同學在聊天，她突然冒出一句：「I must find a husband.（我一定要找到一個丈夫）」 這使我吃了一驚，因為一般女生，尤其是亞裔 女生，是不會說得這樣直白的；特別是她還用了 「Must」 （一定）這個單詞，更令我感到意外。於是，我敷衍地問起是否要我們同學幫忙留意，結果她堅定地回答「是的」，這又使我吃驚。我只好表示會幫她留意，心想我的這個日本女同學似乎到美國來不是為讀書，而是為找對象。

而另外一名來自泰國的女孩，英文名叫Ann，倒是非常用功讀書，她對任何問題都非常認真，有時竟和我為一點語法的小問題爭得面紅耳赤。她雖然是女生，卻頗有一點男生的性格特點，說話直率，不計較小節，這使我對她頗為佩服，我覺得她的的確確是來讀書，而不是來找對象的。但是後面發生的事情讓我稍稍感到意外。

從石油大國沙烏地阿拉伯來的有兩個男生，一個叫穆罕默德，一個叫伊馬蘇。經過一番接觸之後，他們和我發展出比較好的關係，因為我英語比他們稍稍好點，他們經常向我請教英語上的相關問題。為了答謝我的幫助，他們甚至要請我去飯店吃飯，我當然是再三推辭，這主要因為我是沒有能力回請的，但他們說絕不要我回請。

在與他們的交談中，我才知道，沙烏地阿拉伯的留學生待遇極好，他們來讀英語，學費國家全包，每人還給一個月一千美元的生活費，伊馬蘇的老婆前來陪讀，國家也給她一個月八百元。這使我著實羨慕，心想石油大國就是拿得出錢。

穆罕默德自稱尚是單身，說實話，我也並不關心他是否單身。但是，隨著學期的進展，我聽見班裡同學背後在議論，說他和Ann來往過於密切，我仔細一想，似乎有點確實如此，但我也不便直接問他。學期將近結束，在一次吃飯時，他主動和我聊起此事。他說，他和Ann彼此是有點喜歡，但是兩人來自不同國度，有不同的宗教、不同的信仰，而且他父母已在國內為他安排好相親對象，所以和Ann的事是不可能的。我聽了只能安慰他幾句。

還有一名來自義大利的留學生，我叫他福多拿多（Furdonado），和我關係也不錯。他比我年輕得多，才二十出頭，是英語班最年輕的學生，相貌也很英俊。他的口語和聽力都很好，只是語法不如我，所以我和他也經常用英語交流，互相取長補短。

還有就是來自阿富汗的那名姑娘。當時阿富汗還未與美國開戰，所以學校裡有阿富汗留學生。她學習非常用功，每天清晨當我到達教室時，她早已在那裡捧著英語課本認真閱讀；當一天課程結束之後，我總是能在圖書館裡碰到她；當我離開圖書館去打工時，她仍然留在那裡繼續學習，聽人說晚上也幾乎每天看到她待在圖書館。她也經常就英語學習的問題，在圖書館裡與我切磋。

四個月的時間說短不短，說長也不長，似乎在還沒意識到的時候就過去了。畢業典禮的一天終於來到，我留下了一張合影（見圖），在我旁邊的是阿富汗姑娘和義大利小伙。

那是很熱鬧的一天，所有的同學和教我們的老師都來了，人人興高采烈，我在畢業典禮上還得了一個獎。然而讓我感到高興的不僅僅是畢業和得獎，而是有機會結識了如此多來自各國的朋友，結下了友誼，同時了解到各國的人情與風俗，使我大開眼界。

畢業典禮結束之際，我與同學們依依不捨地道別，心裡想著，這個誤打誤撞而就讀的英語班是獨特的體驗，它不同於我以前上過的其他任何英語班。這真是一次人生的寶貴經歷。（下）