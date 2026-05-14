廣州西部的荔灣區有一個「永慶坊」，東連上下九步行街，南銜最美歐陸風情沙面島，是較具都市人文底蘊的西關舊址地域。

永慶坊中的恩寧路，是廣州保存最完整、最長的騎樓街，始建於一九三一年，至今已有近百年歷史。走在騎樓下，抬頭是斑駁的青磚牆與色彩斑斕的滿洲窗，身旁是粗壯的騎樓柱廊，即使此刻飄起微雨，行人也無需慌張。這種建築形態，是嶺南商埠智慧的結晶，也是廣州「千年商都」最直觀的文化記憶。

在走進主街之前，我在街口的文化展板前駐足。這裡古稱西關，明清之際已是商貿繁華之地，而更令我感慨的，是這片土地的滄海桑田。秦漢之際，這裡竟是江海相連；南朝時，禪宗初祖達摩由此登岸；直至唐代，才逐漸成陸地；宋、明時期，這裡已有了西關的輪廓；晚清時期，中國對外貿易日漸繁榮，商賈巨富在此雲集，紛紛營建私家園林；民國時期，前來遊覽的市民仍絡繹不絕，孫中山先生也曾到此一遊。

隨著城市中心東移，永慶坊建築年久失修，改造既是城市更新，更是民生所需。二○一六年，當地政府對永慶坊一期工程提出「微改造」理念，不搞大拆大建，下「繡花功夫」對老舊建築進行修復活化。二○一八年底，永慶坊二期改造工程動工，改造面積是一期的十倍，於二○二二年六月全部竣工，「一灣溪水綠，兩岸荔枝紅」的美景得以重現。原來，腳下這片堅實的土地，竟是千年來江河泥沙與時光共同作用的結果。

穿過寫有「讓城市留下記憶，讓人們記住鄉愁」的灰瓦牆，我們正式進入了永慶坊的非遺街區。這裡並非高高在上的博物館陳列，而是一條活生生的街巷。二○二○年，廣州首個非遺街區在此落地，廣彩、廣繡、琺瑯、骨雕、醒獅等近十項非遺專案及大師工作室彙聚於此。

被一陣有節奏的敲擊聲吸引，駐足於「余同號」餅印店前。餅印製作技藝傳承人，正一刀一鏟地在梨木上雕刻著。他開孔、鑿牙、挑花，手法不緊不慢，木屑紛飛間，一個寓意多子多福的石榴圖案便初具雛形。店內陳列著大大小小的餅印，除了傳統的福祿壽喜，還有許多可愛的現代圖案。聽店裡人說，許多海外僑胞至今仍會專程上門訂製一副精緻的手工餅印，只為做出那口帶著「家的味道」的月餅。

隔壁的廣繡工作室裡，一幅以青銅器為主題的繡品令我瞠目結舌，若非湊近了看那細密交錯的絲線，我幾乎以為那是一幅高精度的攝影作品。繡娘們不僅繡製典藏級的藝術品，還開發了廣繡音箱、廣繡香囊等文創產品。一名年輕的姑娘正坐在窗邊，低頭繡著一朵木棉花，陽光透過滿洲窗灑在她的髮絲上，那一幕本身就是一幅最美的廣繡。

沿著指示牌穿過幾條小巷，眼前豁然開朗，一片嶺南園林水景躍入眼簾，這便是「粵劇藝術博物館」。博物館緊鄰永慶坊，是一座極具嶺南風格的園林建築，亭台樓閣、小橋流水，曲徑回廊連接著各色展廳。

據說，這裡一年會推出上千場惠民演出，平均一天三場，且不收門票。今日有幸，恰逢其會，在臨水的廣福台前，早已圍滿了觀眾。台上，兩名粵劇演員身著戲服，唱念做打，演的是一折經典的「帝女花」。台下，有白髮蒼蒼的老廣跟著哼唱，有背著相機的年輕人靜靜錄影。

下午三時多，我們隨意拐進一家藏在深巷裡的小吃店，美味瞬間慰藉了徒步的疲憊。老闆邊煮食邊和熟客聊著家常，這種不加修飾的煙火氣，及閘外幾步之遙的潮流店鋪、文創集市形成了奇妙的和諧。

如今的永慶坊，已有一百五十多家商戶入駐。這裡有設計感十足的咖啡館，有售賣嶺南特色的文創店，也有將傳統打銅工藝做成時尚品牌的體驗店。二期工程參照了上世紀三○年代的風貌，以淺灰、淺黃為主色調修復了建築立面，使得整片街區既有歷史的厚重，又不失現代的輕盈。吃完下午茶，我們繼續閒逛。不一會兒，一個不算醒目的指示牌忽然闖入視線——「李小龍 祖居」。那一刻，心臟像被一記乾脆俐落的直拳擊中，沒有猶豫，我們轉身而去。

對我而言，李小龍（一九四○至一九七三年）並不是海報上的英雄，而是一段伴隨成長的精神史。我看過他的不少影視作品，諸如「唐山大兄」、「精武門」、「猛龍過江」、「龍爭虎鬥」、「死亡遊戲」、「青蜂俠」及「蝙蝠俠」等。李小龍的生平早已在記憶裡生根，他被譽為「世界武道變革先驅者」。

與大多數花架武學不同，李小龍創立的「截拳道」是一種無套路、無規則的智慧武術，注重實際運用。他以詠春拳為發展根基，以拳擊、擊劍、柔術為輔助技術，而思想上則以道家老子的哲學為準繩。

李小龍也是「功夫片的開創者」，中外電影史上，很少有演員像他一樣獲得至高的尊重和榮譽。他是首位在美國主流影壇擔任男主角的亞裔演員，以武術實力與銀幕魅力征服觀眾，靠作品改寫了亞裔演員在好萊塢的刻板印象。「一直被模仿，從未被超越」這句話，用在他身上再也恰當不過。

李小龍祖居藏在恩寧路永慶一巷十三號，一牆之隔就是西關培正小學，彷彿能聽到學童的歡聲笑語。大門前有李小龍與葉問師父過招詠春拳的銅像（見圖），吸引遊客紛紛模仿拍照。