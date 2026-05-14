和馬英九的三面之緣(下)

隔年我收拾行裝，赴美求學，雖然曾經回台短暫工作，最後還是又返回美國落葉生根，成了移民美國的僑胞。

沒有想到，時間冉冉，由於在美國從事僑校的中文教育工作，似乎是二○○九年左右，有幸接受僑教中心的邀請，參加了僑校回台灣的訪問團。在台北出席了一個研討活動，我已經不記得是什麼典禮，而當時已經是總統的馬英九 出席了開幕儀式，還發表演說。

我坐在台下聽他發表關於中文教育的演說，對於當時他提出的識正用簡，其實很不以為然，不過我人微言輕，只能在自己的部落格裡發表看法，抒發心情。

二○一五年我的外婆終於接受了里長的提名，成了當地的模範母親代表，到總統府接受表揚，我家長輩陪同外婆前往，見到了馬英九。長輩事後告訴我：「覺得馬總統很英俊，不知道為什麼報紙上貼出來的相片都很醜。」那時馬英九的民調 已經不斷下滑了，他的施政受到很多阻撓。想起了多年前和他的面談，極度重視自己形象的他，可能也沒有想到當上了總統之後，最後卻是民調探底的下場吧。

說到和馬英九的三面之緣之後，巧合的是，我後來也再一次遇到了金先生。

赴美求學完成學業之後，我在台灣工作的第一年，居然在我的母校遇到了金先生。我的同班同學雖然進入中央黨部工作，後來她也離開赴美求學，學成之後，她回到母校工作。那一次由於我到母校出席一個研討會，便和那名同學約見面，但是同學告知，只有短短時間和我見面，無法共進午餐，因為她已經答應了另一個朋友的邀約。

我在母校大門口和同學說話時，穿著牛仔褲的金先生出現了，和我印象中的西裝筆挺完全不一樣。原來同學口中她那一天的午餐邀約對象，居然就是金先生。據同學簡單說明，那一段期間正是金先生結束第一段婚姻之際，當時他的境遇不佳，心情沉重。

我簡單地和金先生打個招呼，便先行離開。想起那一年去中央黨部面談的往事，其實，當時金先生給我的印象並不是很好，我的感覺他的個性似乎較真近乎嚴厲，反而康先生比較和氣，平易近人。

沒有想到，這一次馬英九基金會風波，金先生也被媒體點名批評。人生何其奇妙？人來人往之際，起起伏伏之間，雖然我沒有做過任何大事，也沒有擔任過重要的職務，然而，平淡的人生，不就是絕大部分平頭百姓的日常嗎？和馬英九和金先生的短短數面之緣，給年輕的我，留下一段難忘的回憶；給中年的我，平添一番難得的談資。（下）