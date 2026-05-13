和馬英九的三面之緣(上)

前一陣子台灣的媒體沸沸揚揚，爆料前總統馬英九 的健康狀況，以及他切割馬英九基金會前執行長蕭旭岑的新聞，讓我想起了三十多年前在台灣的往事。

當時大學四年級的我，面臨了就業或是升學 的抉擇。本系師長告訴班上同學，國民黨 中央黨部在招聘一名秘書，班上女同學成群結隊報名應徵，我也去了。先考筆試，不但有國際組織之類的問題，還有國際法問題，據說當時出題的人正是馬英九。

當時我一看到題目，簡直不知從何下筆，深深遺憾自己平常不努力。後來，班上兩名同學通過了筆試，要去中央黨部參加英文口試，沒有想到，我居然是其中之一。

我去口試時，見到了馬英九，還見到了馬英九兩個重要幕僚：金先生和康先生，當時他們就是向所有前往面談的人如此自我介紹。當時馬英九看起來還是身材壯碩，一口流利英文，架勢咄咄逼人。那一次的面談，是當時年輕的我，人生第一次的重大挫敗，讓我深深覺得自己像個笑話。

當馬英九問到我在學校成績如何，在全班居多少百分比？我不假思索地說，大概是百分之五十左右吧。馬英九當場瞪大眼睛，無法置信我的答案。他以為我是在說人緣，我們雞同鴨講半天，最後我確定他是在問我學業成績如何，我還是如實回答。

大學時期的我，因為眼睛不好上課時多半坐在前面，也會勤記筆記，遺憾的是回家就把功課拋到腦後，考試前也不是很認真複習功課，所以學業表現並不突出。顯然學霸出身的馬英九，很訝異我的學業成績居然如此而已。

印象中馬英九最後還問了一個奇怪的問題，問我對他的印象如何，或是對他有什麼意見。我實在不知如何回答，心裡嘀咕：「怎麼會有人問這種問題呢？」只好繼續實話實說，很多人對他很感興趣云云。

那一次面談之後，我深感恥辱，覺得自己不僅答得不好，而且功課還不如同學，畢業後可以找到什麼理想工作呢？簡直是前途茫茫。當時我深深陷入自我懷疑和自我否定，我還記得，當時我從台北中山南路一路走到公館，沿路思索自己的人生應該何去何從，走到腳痠腿疼，也想不出個所以然來。

後來，我的同班同學如願以償，進入了國民黨中央黨部工作。雖然我很佩服同學過五關斬六將，找到好的工作，但是也明白自己所學不足。也是在那一次面談以後，我下決心一定要出國求學。

然後，一九八九年六四天安門事件發生了，震驚全世界，台灣各界人士在台北中正紀念堂廣場，舉行了一個支援六四運動抗議中共的大型活動，當時已經工作的我也參加了這場活動。

就在中正紀念堂廣場，我再次巧遇馬英九。我不記得當時他的工作職務是什麼，我記得的是，他就站在我的前方幾排，我可以聽到他大聲地呼喊口號「中華民國萬歲」，周遭的人群那麼多，就屬馬英九喊得最大聲，到後來還破了音，讓我印象深刻。（上）