人的一生，從小到大，無論男女，在成長的過程中，都要經過許多階段：學習、就業、擇偶、生育、退休 等等。其中最重要的一個環節，莫過於擇偶階段，尤其是對女性來說，她們的最佳擇偶時期僅限於短短的幾年青春年華。

這篇短文來談有趣的「三P」式與 「三子」式婚姻。三P式婚姻主要發生在上世紀六○年代的美國華人 當中，三子式婚姻則正流行於現今的中國大陸。

所謂的「三P」，指的是：PhD（博士學位）、Permanent Resident（永久居留證）與Property（財產）。上世紀六○年代，留美熱潮盛行於台灣的大學畢業男生，服完預官役後來美留學，拿到碩士學位，找到工作後，大約是二十五歲左右，正是擇偶的年齡。當時來美留學的女生非常稀少，適婚年齡的女生更是鳳毛麟角，這些天之嬌女，選擇對象的條件多半是要具有上述「三P」的男生。

許多不夠格的男生，逼不得已，只好回學校繼續念個博士學位，一念四年，等拿到學位時，年齡已三十多歲，這時想找個理想的對象還是困難，等到找妥工作，有了收入，經濟情況轉好，開始向銀行貸款 買房子。工作方面，這些博士畢業生都非常敬業，深得公司信任，為了留住人才，公司主動幫助他們申請在美永久居留證。兩年之後，「三P」齊全，這時找對象便容易多了。

當然，不是所有的女生都要嫁有「三P」的男生，許多自由戀愛的男女，結婚後共同奮鬥，也會「三P」齊全。物換星移，如今來美的女生大增，「三P」式的婚姻也慢慢地消失了。

近來看了很多中國大陸的視頻，討論有關大齡剩女的問題，許多年齡介於三十至四十歲的女性，想找適合的對象結婚常困難，造成極大的社會問題。這些大齡剩女年輕時不乏追求的男性，但是在物質方面，當時要求的條件非常高，第一要求，必須要有全款付清的「房子」，其次是代步的「車子」，最好是進口車，第三是「銀子」，換句話說，銀行存款至少要有六位數字以上的人民幣。除了這「三子」的基本條件外，還有彩禮、身高、學位、三金等等要求，尤其彩禮的要求，從幾萬到百萬人民幣以上。

想想看，對三十歲以下的大學畢業男生，經濟上如何去滿足這些條件？除非是有錢的富二代。許多男性知難而退，在婚姻方面的觀念有了徹底的改變，有人不打算結婚，單身到老，有人根本不去參加相親會，因而在大城市的相親會上，男女之間的比率有高達一比二十的。

隨著年齡增長，這些高齡剩女不得不降低條件，但是單身漢考慮到將來這些高齡婦女的生育問題，轉而去追求十八歲左右的年輕姑娘，或者娶外籍年輕女性，像來自越南舆菲律賓的新娘等。這種偏重物質方面的要求，特別是彩禮，是造成高齡剩女的根本原因之一，聽說大陸政府正在考慮從法律上去改變彩禮問題，希望在不久的將來，大陸的「三子」式婚姻，能夠像當年的「三P」式婚姻逐漸消失。