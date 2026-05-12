我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

看熊貓

陳旭
聽新聞
test
0:00 /0:00

我外孫女二〇二〇年出生美國，居住在離首都華盛頓一小時車程的巴爾的摩（Baltimore）郊區。二〇二三年十一月，首都華盛頓動物園大熊貓「美香」一家回中國大陸前，外孫女和居住波士頓（Boston）、比她大兩歲的堂哥商量好，在「美香」和「添添」回國前，一起去華盛頓動物園看看大熊貓；可是熊貓提早離開回國，沒看成，總有些遺憾。後來堂哥去瀋陽看老爺、姥姥時，路經北京特意去看了大熊貓，讓外孫女羡慕不已。

華盛頓動物園擁有大熊貓的歷史，始於一九七二年尼克森總統訪華後，當年周恩來總理向美國贈送一對大熊貓。二〇〇〇年後中美改為簽署租賃協定，美香和添添是這時入住華盛頓國家動物園的大熊貓，在華盛頓的二十三年裡，牠們共成功繁育並存活了四隻熊貓幼崽，美香也獲得「英雄母親」的稱號。這些幼崽都根據大熊貓保護協定，在四歲左右返回了中國。

野外大熊貓平均壽命為十八到二十歲，圈養大熊貓平均壽命可以達到二十五至三十歲。因此，高齡的美香和添添，二〇二三年也回中國安享晚年。

二〇二四年十月，華盛頓動物園又從中國四川迎來兩隻大熊貓「寶力」和「青寶」，開啟了為期十年的旅美生活，這對大熊貓都出生於二〇二一年。二〇二五年一月，寶力和青寶正式與公眾見面後，外孫女就趕緊去先睹為快，可惜兩隻熊貓都不「賞臉」，在大老遠處呼呼大睡，外孫女還是沒有盡興而感到有點失望。

今年我們一家回中國大陸，這次是外孫女第一次到福州，早有耳聞「福州熊貓世界」是享譽海內外的熊貓研究交流中心，我哥女兒提前就預約了門票。

那天她們一早就去毗鄰福州西湖公園大夢山的「福州熊貓世界」，拜訪那裡的五隻大熊貓。園內當地各學校組織的學生和小朋友參觀團體還不少，工作人員舉著不要喧嘩的牌子，提醒遊客保持肅靜。憨態可掬的熊貓身體看似笨拙，卻能攀爬嬉鬧，在園中自由自在地悠閒啃食竹子。這次外孫女把熊貓吃食、玩耍都看個遍，總算滿意而歸。

外孫女回到美國，把她收藏的各種熊貓玩偶都擺到床上，我女兒把相片發到微信群裡（見圖），我姊的評論是：「熊貓在美國開大會了。」

波士頓

上一則

失敗與成功的體會

延伸閱讀

熊貓再現亞城動物園 將迎平平與福雙

熊貓再現亞城動物園 將迎平平與福雙
成都導遊講解稱大熊貓「花花」是殘疾 粉絲氣炸報警了

成都導遊講解稱大熊貓「花花」是殘疾 粉絲氣炸報警了
川習會前「貓熊外交」啟動 中國再借2隻大貓熊赴美10年

川習會前「貓熊外交」啟動 中國再借2隻大貓熊赴美10年
耍大牌？啞了？劉曉慶亮相「王婆說媒」 迴避拿麥說話

耍大牌？啞了？劉曉慶亮相「王婆說媒」 迴避拿麥說話

熱門新聞

華裔作家李翊雲的回憶錄「自然萬物只是生長」榮獲普立茲獎。圖為李翊雲今年4月出席時代雜誌活動。(美聯社)

華裔作家李翊雲獲普立茲獎 紐時揭露川普政府作為獲調查報導獎

2026-05-04 20:17
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。(圖／蘇富比提供)

張學良、宋美齡搶收藏…郎世寧 「池蓮雙瑞」拍出2297萬美元

2026-05-05 20:38
（圖／王春子）

我買了一個我（上）

2026-05-05 02:00
一九八九年作者（右）與妻子在駛往紐約曼哈頓的渡船上留影，胸前掛的正是米諾塔相機，而背景裡的雙子塔依然歷歷在目。

照相留倩影(上)

2026-05-06 02:00
野生動物保護區裡睡在香蕉盆邊的樹懶。

哥斯大黎加：樹懶和人的慢生活

2026-05-04 02:00
帶傷奮戰2004年雅典奧運，陳詩欣（右）未列外界看好的奪牌名單，但一路過關斬將，奪下中華隊首面奧運金牌。圖為陳詩欣嘴角流血仍奮力進擊。（本報資料照片）

檳榔西施變奧運跆拳金牌 陳詩欣愈不被看好愈要拚

2026-05-06 07:00

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？