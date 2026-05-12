我外孫女二〇二〇年出生美國，居住在離首都華盛頓一小時車程的巴爾的摩（Baltimore）郊區。二〇二三年十一月，首都華盛頓動物園大熊貓「美香」一家回中國大陸前，外孫女和居住波士頓 （Boston）、比她大兩歲的堂哥商量好，在「美香」和「添添」回國前，一起去華盛頓動物園看看大熊貓；可是熊貓提早離開回國，沒看成，總有些遺憾。後來堂哥去瀋陽看老爺、姥姥時，路經北京特意去看了大熊貓，讓外孫女羡慕不已。

華盛頓動物園擁有大熊貓的歷史，始於一九七二年尼克森總統訪華後，當年周恩來總理向美國贈送一對大熊貓。二〇〇〇年後中美改為簽署租賃協定，美香和添添是這時入住華盛頓國家動物園的大熊貓，在華盛頓的二十三年裡，牠們共成功繁育並存活了四隻熊貓幼崽，美香也獲得「英雄母親」的稱號。這些幼崽都根據大熊貓保護協定，在四歲左右返回了中國。

野外大熊貓平均壽命為十八到二十歲，圈養大熊貓平均壽命可以達到二十五至三十歲。因此，高齡的美香和添添，二〇二三年也回中國安享晚年。

二〇二四年十月，華盛頓動物園又從中國四川迎來兩隻大熊貓「寶力」和「青寶」，開啟了為期十年的旅美生活，這對大熊貓都出生於二〇二一年。二〇二五年一月，寶力和青寶正式與公眾見面後，外孫女就趕緊去先睹為快，可惜兩隻熊貓都不「賞臉」，在大老遠處呼呼大睡，外孫女還是沒有盡興而感到有點失望。

今年我們一家回中國大陸，這次是外孫女第一次到福州，早有耳聞「福州熊貓世界」是享譽海內外的熊貓研究交流中心，我哥女兒提前就預約了門票。

那天她們一早就去毗鄰福州西湖公園大夢山的「福州熊貓世界」，拜訪那裡的五隻大熊貓。園內當地各學校組織的學生和小朋友參觀團體還不少，工作人員舉著不要喧嘩的牌子，提醒遊客保持肅靜。憨態可掬的熊貓身體看似笨拙，卻能攀爬嬉鬧，在園中自由自在地悠閒啃食竹子。這次外孫女把熊貓吃食、玩耍都看個遍，總算滿意而歸。

外孫女回到美國，把她收藏的各種熊貓玩偶都擺到床上，我女兒把相片發到微信群裡（見圖），我姊的評論是：「熊貓在美國開大會了。」