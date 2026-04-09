日前，遼西老家堂妹小紅發來視頻：年屆耄耋的老叔、老嬸和三個女兒、女婿及外孫、外孫女歡聚一堂，談笑風生，推杯換盞，好一派溫馨祥和場景。目擊此景，我的心海湧盪起海潮，徐徐幻化出老叔過往歲月一幕幕影像。

說起老叔，先要談及老家。我的老家坐落遼西平原一個偏遠小山村，上世紀五○年代末，我在這裡降臨人世。當時老家人丁興旺，生活富庶，果蔬滿園，禽畜滿圈，寬闊的大院落裡，棲身著太祖父、祖父、二祖父及二祖父妻兒子孫，男女老幼近二十口人。但我的母親卻未能融入這個大家庭，我滿周歲時，她毅然抱著我離開老家，投奔棲身撫順的父親。我父親十六歲考上錦州技校，畢業分到撫順工作。

軀體遠離了老家，但血管裡的族親血脈和人世間的摯愛親情，讓我從小心繫老家、惦念老家的族親。記得幼年時，身為家族中的長子長孫，父母皆要帶著我返回老家，與祖父母族親一起過年，而老叔總是趕馬車，到十二里地外的九道嶺火車站迎接我們。走出火車站的剎那間，看到嚴寒中等候眺望的老叔，我便撒歡似地撲進他的懷抱。

老叔年長我一輪，春節 假期裡，用濃情蜜意陪伴我、呵護我，返程時又趕馬車將我們送到火車站。從那時起，老叔到火車站接站、送行的影像鑲嵌我的記憶。

時光走入六○年代末，太祖父、祖父、二祖父先後去世，二祖父的兩個兒子置新房搬出大宅院，老院落只剩祖母與老叔兩人了。是時，文化大革命風暴襲擾，鄉村割資產階級尾巴潮流衝擊，加之老家土地貧瘠，十年九旱，祖母與老叔的生活日趨艱難。

老叔娶妻生養三個女兒後，年輕守寡、重男輕女的祖母愈加抑鬱寡歡，疾患逐漸侵襲機體。此時居住城市的我家也因人口眾多，同樣掙扎在貧困線上，因而對老家除了過年父母時常探望外，每月只能寄一點錢款贍養祖母，老家一大家人全靠老叔支撐著。

這時節，我曾獨自回老家小住兩個月，對老家有了更多了解：老家糧食十分短缺，大隊年供人均毛糧三百斤，一色高粱米，副食是菜園黃瓜、茄子、辣椒、西紅柿，再有便是醬缸中醃製的醃菜。身臨其境的體驗讓我心生酸楚，盡力幫老叔幹一些農活，跟隨老叔出民工掙些工分。我悄悄寫信給父母：「寄點糧票來，彌補我的額外吃食。」父親很快寄來二十斤糧票。沒想到，我返回城市小家後，竟意外看到老叔「捎回」的二十斤糧票。

大陸改革開放後，老叔家的生活有了改善，糧食充足了，翻蓋了新房，過上了溫飽日子。不料，一場特大洪水襲擊了老家，聞知消息，我當即攜妻帶子回老家探望，看到老叔家一切安好，懸掛的心落了地。

更讓人欣喜的是，此時的老叔藉著大好形勢，學會了鄉村煎炒烹炸製作流水席廚藝，儘管節假日忙得不亦樂乎，但也在肥吃肥喝當中爭得一些外快。只是這樣的日子僅過了幾年，老叔的廚藝就被隨後興起到大飯店、大酒店辦紅白事情替代，老叔只好就地打起短工。然而，不幸又降臨，一次幫工時不慎被機械鋸掉兩個手指，再也不能幹重活了。

老叔成了村裡的低保戶。平靜安度光陰時，三姑爺突然登門發洩憤怒：「你三姑娘離家出走了，到瀋陽尋找幸福去了。」老叔血壓飆升到頂端，打電話讓兩個女兒出去尋找。上哪找去？瀋陽那麼大，詢問幾天仍沒有音訊。可巧，村裡包工頭組隊到瀋陽幹活，老叔聞聽，死皮賴臉跟隨前往。

抵達瀋陽工地，空閒時間，老叔便尋找起三姑娘。一天中午，堂妹小紅給我打來電話：「我們村包工頭說，我爸在瀋陽工地走丟好幾天了，我和大妹、妹夫正坐火車往那裡趕。華哥，瀋陽我們不熟，你有空來一下，我們一起尋找。」我當即前往，在瀋陽一社區工地剛與堂妹相見，就見包工頭領著老叔走進工棚。老叔面黃肌瘦，灰頭土臉，精神恍惚，他磕磕巴巴向眾人敘述了過往幾天行蹤：

四天前午後，老叔幹活兒時，看見一女士很像三女兒，便放下工具跟蹤追隨。誰知女士拐彎進入公園，老叔發現認錯人時，忘卻了返程路，他無奈隨著人流在公園轉圈圈，夜幕降臨，趴在公園座椅睡覺了。第二天旭日東升，又矇頭轉向邊尋找女兒邊轉悠，渴了餓了，到路旁垃圾桶裡尋找解決，夜晚再度就寢公園座椅上。第三天、第四天上午也是這樣度過。見到包工頭的那一刻，老叔近乎癱坐在地上。

走失鬧劇落下帷幕，我和堂妹及包工頭快速收拾好老叔的行囊，攙扶他奔往火車站。在火車站台，我將手中的六百元人民幣塞進老叔上衣兜：「買點好吃的，補補身子。」老叔欲言又止的影像又刻入我的心間。

隨後日子，我與堂妹通話得知，老叔的三姑娘回來了，而且帶回了在海島打工的新女婿。時下，大女兒長年在無錫打工，二女兒在老家義縣城開浴池，只有三姑娘領著女兒滯留老叔家，陪伴照料著年邁的老叔和老嬸。