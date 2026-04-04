上世紀七○年代，我們作為上海的「知識青年」，來到黑龍江的一個農場定居。此時那裡已經有一批人在從事生產活動，他們都是刑滿釋放人員，之前就在這裡接受勞動改造，而這個農場過去就是勞改農場，這些人刑滿釋放後就留在農場工作，被稱作「農工」，意思應該就是「從事農業工作的人」，這是他們的專屬稱呼。我們來到這裡後，雖然和他們幹的是同樣的工作，卻不用這個稱謂，通常就以「知青」稱之，或者就叫「職工」。

農場的不少幹部，原來就是勞改農場的管理人員，農工看見他們依然是畢恭畢敬的，工作時也是叫幹啥就幹啥，非常聽話和服從。農工在碰見我們知青時，都要稱呼我們為「班長」，像是下級在對上級說話，這表明農工在農場裡的地位依舊是低人一等的。

農工也是拿工資生活的，有的已經娶了媳婦，有了家庭和孩子；也有一部分農工依然單身，這些人和我們一樣住集體宿舍。但無論是結了婚還是保持單身的，給人的感覺是他們在外面都不聲不響，不會引人矚目。其實這只是表相，後來我們才知道，農工中是有很多能人的，有的以前身世顯赫，只不過現在不顯山不露水罷了。

他們中有一部分人是原來國民黨軍隊裡的人。其中有一個人，當時年紀已經比較大了，有六、七十歲吧，在豬圈工作，每天一個重要任務就是給豬圈挑水。我們住的地方有三口水井，離豬圈最近的水井也有兩百米遠，他每天肩挑兩桶水，從水井到豬圈來回要跑很多次。他個子高，人很瘦，挑水時戴上護肩，步履有些蹣跚，看了讓人很同情。別看他就跟一個老農民似的，他曾經和解放軍 十大元帥之一的葉劍英是同學，不過這是他自己說的，無人能證明。

農工中有一名原國民黨海軍船長，姓陳，上海人。我在農場的好友曾和他一起工作多年，農場的一名幹部也向我們說起他的情況，所以我們聽到有關他的故事應該是真實的。他曾留學於英國皇家海軍學院，他對我好友說，當時他已是軍官級別，英國海軍士兵在路上見到他都要舉手敬禮。回國後，他擔任海軍測量船的船長。

一九四九年解放軍發起渡江戰役，陳船長將船沉入江底，帶著手下官兵和一些家眷向福建方向跑，半路上被共產黨 的游擊隊捉住。共產黨方面要他帶著手下回去，重新浮起船，並將這些人編入解放軍，仍讓他擔任船長，但是派了一個共產黨政委上船和他共事。後來他和政委關係鬧僵了，就又跑了，跑前還想再次把船沉了。他後來又被抓住，但這一次他從國軍起義人員變成了「反革命分子」，判刑入獄。

陳船長是測量方面的專家，在場部規畫勘測設計室工作，我的好友就是調去那裡工作和他認識的。他水平很高，在設計室的工作中挑大梁，帶領一班青年去完成各種勘察任務。

他還救過我好友一命，那是在一次勘察一塊窪地時，我好友雙腳陷入泥沼中，是陳船長用測量杆和繩子將他拉了出來，後來兩人成了無話不談的忘年朋友，陳船長還曾委託我好友去上海為他尋找原來住過的小洋房。

還有一名農工也是在被解放軍俘虜後參加了解放軍，而且還參加中國人民志願軍赴朝參戰。但後來有人告發他在解放軍攻打上海時，他這個工兵排長曾在崇明島上埋設地雷，炸死幾名解放軍士兵，於是又被抓起來判刑，不過念他曾入朝鮮作戰，將功補過，減了刑期。

這個農工在場裡擔任泥瓦匠，這應該和他當過工兵不無關係。他也確實發揮了他的特長，他砌的火炕和火牆（也是取暖用的裝置），煙道設計得都很好，不僅受熱均勻，還從來沒有發生過倒煙的事故。我們知青中有一人被派去跟他學做泥瓦匠，後來這個知青在恢復高考後進入工科專業的大學讀書，現在已是大學教授。他的專業啟蒙者，我想就是這名農工，後者不僅教會他砌磚，也教會他一些設計的理念和竅門。

我們的縣城裡有一座外表宏偉的電影院，是當地非常少見的漂亮建築，設計者也是農工，他過往的經歷也很了不得。此人畢業於日本的建築學院，曾在國民黨大連黨部和軍統東北站中都擔任過要職。他原本是被判了死刑的，但因為在臨刑前供出日本人的一個地下軍火庫而獲改判，保住了一條命。他在談到「遼西會戰」（大陸稱「遼瀋戰役」）時，能將大戰發生的時間、地點以及人物都說得非常清楚，記憶力超強。聽他說有關這場戰役成敗的「一面之詞」，也是很有意思的。

下面要說的這名農工，沒有上述幾人的顯赫身世和經歷，他就是一個盜竊犯，但在我眼裡，他也是一個身懷絕技、有本事的人。平日裡他和其他農工一樣下地幹活，但需要宰殺牲畜時，他就變身屠夫，當年場裡殺豬宰牛都是由他操刀的。

他殺豬，一刀下去能準確刺中豬的心臟，讓剛才還在嗷嗷叫的豬頓時沒了聲響。宰牛更是他的拿手絕活，殺豬時還需要將豬捆住，或讓人幫忙按住豬身，而他宰牛卻不用綑綁，牽牛過來，在牛頭頂上摸一下，找準部位後，就用一把尖刀猛地扎下去。牛被扎後搖晃幾下就轟然倒地，原來是牛的中樞神經被刺中了，再無反抗之力，接下去就任人剝皮割肉了。

這個農工就是因為有這樣的本事，才走上了犯罪的道路，亦或許是他在犯罪時練就了他的這個本事。原來在上世紀五○年代，北方的黃牛常常透過火車運往其他地方，他和一夥人專門在鐵道線上幹盜殺牛的勾當。他的任務是扒上火車，用刀扎牛，撂倒牛之後再將其推下行進中的火車，同夥則在鐵道線上接應，把半死不活的牛運走，殺了賣錢。

農工各有各的身世和命運，他們的故事也在訴說歷史。