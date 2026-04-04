我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

立此存照

姚全興
聽新聞
test
0:00 /0:00

一九六一年左右，我拍了一張個人照片（見圖）。照片上，戴著眼鏡的我，左手支著下巴，坐在上海豫園中池水邊的石頭上，低頭想什麼。有個朋友看了說，我在發呆，很帥。他的話，使我啞然失笑。

當時我不是發呆。想當年，我初中畢業因病失學，不能像有的同學那樣升學、參軍、當學徒，因此前途渺茫，情緒低落，不知如何是好。實際上，照片裡的我是在深深地沉思，苦苦地尋找出路：「我怎麼辦，我向何處去？」用屈原的話來說：「路漫漫其修遠兮，吾將上下以求索。」

朋友說照片上的我很帥，更不見得。因為當時的我走投無路，百無聊賴，帥從何來？十九歲左右的人，應該前途似錦，意氣風發，可是我如此迷茫，說一個小老頭模樣的人很帥，這不是很可笑嗎？

還有的朋友看了這照片，說法國雕刻家羅丹的名作「沉思者」可有一比。那沉思者也是低頭沉思，可他沉思的是世界或人類往何處去的問題，而區區的我，沉思的是個人往何處去的問題。雖然個人的問題也不算小，可怎麼能和羅丹傑作體現的宏大問題相提並論呢？

今天看來，當年的這張照片也許有立此存照的意義，它見證了六十多年前一個青年，正處在彷徨不定時期，和今天風華正茂的青年是否有天淵之別？

上一則

公主假期

下一則

學中文的收穫

延伸閱讀

烽火良緣

烽火良緣
同胞的快樂

同胞的快樂
半夜絮語

半夜絮語
唐馬的記憶

唐馬的記憶

熱門新聞

母親的三句箴言

2026-03-31 02:00
馮內古特（Kurt Vonnegut）。（圖／作者林一平繪）

台灣病

2026-03-30 02:00

曾經的第一高樓(上)

2026-03-31 02:00

被圍困的美軍基地

2026-03-26 02:00

與癌共老

2026-03-31 02:00
今日遊人於驪山池畔身著唐裝留影。

一曲長恨歌未盡

2026-03-28 02:00

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動