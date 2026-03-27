看著最近熱播的歷史劇「太平年」，使我想起了故鄉吳江，因為其中敘述的歷史時期，正好與我的故鄉吳江淵源相連。吳江建縣正是在當時吳越國時期完成的，即後梁開平三年，公元九○九年，至今已有一千一百一十七年，所以我們吳江是名副其實的古鎮。

可是後來有人提議吳江又名「太湖新城」，當時我們一些老傢伙真有些莫名其妙。吳江的「古」我們略知一二，可是對它的「新」卻知之甚少，如何稱之為「太湖新城」？針對這種情況，有關領導特地組織我們一些老同志參觀吳江的新面貌，揭開她神祕的面紗，使我們一睹芳容。

這天秋陽高照，晴空萬里，溫暖怡人，我們一行在工作人員的帶領下，先到規畫館觀看介紹。原來太湖新城以綠色生態、便捷交通、現代元素為立足點，體現城湖一體、水綠相依的獨特魅力，將商務、旅遊、居家集為一統，使她成為樂居吳江的一道亮麗名片。

聽了介紹，我們這些老傢伙興奮莫名。回想以前的吳江又小又差，道狹巷窄，門歪路邪，有人誇張說：「北門放個屁，南門都聽到。」改革開放以來，吳江發生了很大的變化，展望未來還有更大的變化，我們作為過來人，怎能不歡欣鼓舞。

聽完介紹，我們乘大巴駛向東太湖，一路上道路寬闊、平坦如砥，路旁新樓櫛比鱗次，新建的吳江中學更是吸人眼球。曾幾何時，這裡還是雜草叢生，溝壑縱橫，想不到變化真快。

不多時就到達湖邊，只見已完成的一些湖邊建築設計新穎，氣派豪華，這些建築的面湖方向，一律是玻璃幕牆，這些幕牆在陽光下閃閃發光。湖邊停泊著一艘豪華郵輪，等待我們上船，船名為「湖之戀」，頗有詩意，共有三層，可供一百五十人湖上觀光、喝茶聊天、看戲休閒。想不到，我們在家門口也能登上過去根本想也不敢想的豪華郵輪一遊了。

稍頃我們登船遊湖，當我在船上向浩淼的太湖極目遠眺時，忽然有賈寶玉「天上掉下個林妹妹」的感覺。記得幾年前太湖藍藻爆發，湖邊數十萬人多日喝不上一口清潔的水。那時的太湖滿目瘡痍，湖水混濁，近湖水面網箱密布，工廠、飯店、住家都不斷向太湖傾瀉汙水，她不堪重負，痛苦呻吟，以致怒發藍藻，對人們這種破壞大自然的行為進行報復。

現在太湖洗淨滄桑，水面遼闊，一望無際。午後的陽光把金色灑在湖面上，波光粼粼，湖水輕藍，宛如凝脂翡翠，遠處青山如簇，薄嵐飄渺，好像一個披著輕紗的少女，怎能不使我有天上掉下個林妹妹的感覺呢？

這樣的太湖好像在哪兒見到過，對了，那是在王勃的「滕王閣序」中，他說：「時維九月，序屬三秋，潦水盡而寒潭清，煙光凝而暮山紫。」「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。」不就是寫的當前的景色嗎？

這樣的景色好像在哪兒聽到過，對了，那是在「太湖美」的歌聲中，歌中說：「太湖美呀太湖美，美就美在太湖水。水上有白帆哪，水下有紅菱。水邊蘆葦青，水底魚蝦肥。」這不就是我眼前美麗富饒的太湖嗎？望著眼前的太湖，我真切地感覺到現在的吳江確實可以說是太湖新城。

現在我來到大洋彼岸的美國，多年沒有回去過了，可是家鄉那美麗富饒的景色至今未忘。以此短文以記之，以表達我對家鄉的思念之情。