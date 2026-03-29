一名母親的故事(下)

老太婆走到大兒子那裡，大兒子夫婦高興極了。這裡一共只有兩個房間，大孫女親切地拉著老祖母和她同住，在這裡，老太婆享受到了天倫之樂。她見大家忙著上班或上學，她也當起了「後勤部長」，當大家放工、放學回家，享受到飯熱菜香時，她自己就像浸在糖缸裡一樣，這些力量均是來自偉大的母愛。

孩子們在時間的步伐中快速地成長了，大孫女的男朋友經常到訪，老太婆住在大孫女的房間裡，顯得有些尷尬。為了年輕的一代，老太婆收拾了自己的衣物走了。

老太婆走到了二兒子那裡，她知道二兒子最近添置了新房子，但他們的兒子已長大，最小的也已入學讀書，不要保母了，也不歡迎多餘的人到來。而且，剩下的房間也已經租出，老太婆如硬要來，那就只能夜間在大廳裡打地鋪。這是一道很難解答的題目，在小女兒家裡住著時，他們就嫌老太婆骯髒和有老人味，如住在大廳，更不是成了眾矢之的嗎？

老太婆想到大女兒那裡，但大女兒只有一房一廳，太擁擠了。到三兒子那裡？他不在紐約，在加州，也不知他們歡迎否？老太婆躊躇了，她只好自己租屋住，但一名八十多歲的老太婆獨立去租屋，卻是不容易被屋主接納的，難呀。

後來，經大女兒出頭，和諸個兒女協商，決定二兒子將出租的房間收回給老太婆居住，租金由眾子女共同負責。至此，老太婆才有了一個固定的安身之家。

故事的細節毋庸贅述，這個故事是社會的一個側面縮影，既有偉大的母愛，也有人間的世態炎涼。老太婆為了哺育兒女和孫輩，無怨無悔，總是心力不知疲地付出，甚至被女婿逼走，只好認為自己像個敝履一樣的無奈，這個故事也看到了人性的商業化。

敬老扶幼是人類的美德，孝道不應隨時間的奔流而消逝，烏鴉反哺，孝德頌於千秋。有個別人間垃圾為財弒親，這些人是食母之梟，食父之獍，非人類也。

母親就像大地一樣，無限胸懷，無限廣大，孕育著無盡的生命，願我們在讚頌偉大母親的同時，也落實在日常生活之中。（下）