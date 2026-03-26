前幾日接到消息，老友雷君已去世，我們幾個在紐約的舊同學又少一人，恐怕再沒有幾個人可以用在學校時的綽號來稱呼我了。我和雷君的交情，沒有什麼可以比用數字來講得更清楚，且看看我們交往的歷史，三年大學同系，三年同住一宿舍，鄰房而居，二度在美國同事，長達共三十一年；自相識至今已有七十年，早成好友。

他和我的故事，讓我從一件滑稽的事說起。一九六九年，雷君新婚，當時我們一起工作，我問他喜歡什麼樣的禮物，他竟然說想要一本工程手冊，於是我和兩個同學合送了一本厚厚的手冊和一套餐具。

賀友婚而送書，千古奇聞也，當時我寫有附言如下：「古今未嘗見有愛書如君者，是故送書。世上未嘗聞有賀友婚而送書者，以求特別，是故送書。與君交十三載，隨君三年餘，所談惟有書，是故送書也。」還開他玩笑，取笑他整日埋頭讀書，戲寫打油詩贈他：「雷公今夜勿驚慌，莫把書籍拋滿床。刨書推理三更夜，毋忘亞嫂等新郎。」書籍拋滿床是當年與他同住時所見，讀書至深夜是他的慣例。

我與雷君相識，是在一九五六年夏，我上大學讀土木工程，他比我高一屆，所以每一科他都比我先學，我遇到問題就去請教他，所以從開始他就是我的「師父」了。同時，我一進校就聽說他是「西雅圖獎學金」的得主，對他更加崇拜，可以說是佩服到五體投地。他畢業後搬到外面住，把住處鑰匙给我，叫我去他住處靜靜讀書。

他比我早來美國，我到來時，他介紹我進去他們公司，我因此找到了在美國的第一份工作，做結構工程設計。此後就跟他做同事，幾乎是整個職業生涯都追隨著他。雷君只注重大問題，對小事情就顯得大意了，我這個做副手的，正好替他用心，我們兩人一起工作，可謂合作愉快。

在這裡我要說一句他的壞話，那是發生在我身上的事情。我報名參考工程師執照時，需要四個有牌工程師推薦，其中一個當然是我的老師雷君，所以第一張表格就給了他。沒料到過了幾個月，我收到通知說還欠一份推薦書，原來那張表格還在雷君的抽屜睡大覺呢，他把這件事忘得一乾二淨，而天天上班都看見我。

再講一件其他事情，可說明我和雷君是多麼熟絡。他結婚後，我第一次去他家，他介紹我時，就使用我在學校的綽號，所以之後嫂夫人就直接用綽號稱呼我而不名，那是很少有的親密。

這幾天我在家中找尋，看能否找到一些我和雷君同室辦公三十一年的紀錄，結果找到一張小圖，是橋梁地基設計的詳細圖（見圖），該圖上面有我設計及雷君審核的簡寫簽名。我會好好保存這張師徒合作的產品，留為紀念。

寄語「工程師父」，來生我還願意跟你一起工作，稱君為師。雷兄先行，老哥安息。