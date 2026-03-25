什麼時候迷上吃鵝肉的？得從兒時說起。

鄉下人家養雞養鴨不稀奇，養鵝則少了。據說鵝是古人從圈養馴服野雁而得來的種，所以牠的身軀比一般家禽大很多。我們家老媽偏愛養鵝，就因為牠體格大、肉厚實，過年過節父親兄姊全回家團聚的日子，她斬的鵝肉一大盤像小山堆。對我這從小就是個吃貨的黏皮糖小老么，老媽總會先斬一隻大鵝腿，讓我躲在廚房裡大快朵頤。

童年在鄉下被鵝群搖著大白羽毛身軀追著逃跑的日子，記憶猶深，也還記得一邊吃鵝腿一邊碎碎念：「鵝啊鵝啊，還是我厲害，把你的腿兒吃掉，你就追不到我了。」

家遷到台北漢口街後，離中華路的「鴨肉扁」不遠，吃鵝肉就更方便了。說也奇怪，鴨肉扁卻賣鵝肉？沒錯，早年它的老闆名字有個扁字，原本是賣鴨肉的店，但是生意不好，後來改賣鵝肉，生意興隆自此發跡，但是店名仍沿用鴨肉扁。

話說回來，那個時候兄嫂的照相器材生意興隆，生活富裕些。嫂子愛吃零嘴，老天祿的滷味、鴨肉扁的鵝肉，就是我常當跑腿的兩家小食店，也常能分享到各式滷味和鵝肉。這一段姑嫂私下分享美食的好時光，在近五十年浪跡美國的時光裡，做夢都會想起吃鵝肉的香甜滋味。

大約二十年前，休士頓也有中餐館賣鵝肉，家姊及外甥兒女一起來訪時，我們還光顧過。那時候，也有蚵仔煎肉丸，只是我們都偏愛鵝肉。現在好像鄉食無處覓蹤影，都消失了。

今年一月返台，為扛自費印的三本書逗留二十天，探親訪友尋美食，當然，鵝肉名列前茅。回台第三天，就把遠嫁台南的大姪女召回來陪老姑，兩人到鵝肉店斬了鵝腿，再次品嘗闊別多年、滋味猶鮮的台北美食。姑姪八年未見面，我已八十出頭，滿頭白髮，滿臉皺紋有如溝壑，兩人絮叨分別後的點點滴滴。

姪女高興地告訴我，她今年六十五歲，可以享受老人的種種福利，這才驚覺時光乘著人造衛星的翅膀（據我所知這是現代最快速的高科技產品），怎麼記憶中的小姑娘，當年纏繞嫂子身邊的小女孩，才一眨眼，也成了髮鬢斑白的半老銀髮族？

小姪女送機那天無獨有偶，也為我這老姑帶來一大盒鵝肉及其他小吃。走筆至此，人人都知我對鵝肉情根深重，有它必歡了吧？

鵝啊鵝啊，你生也有幸，讓我們幾代人偏愛你懷念你；我也生而有幸，兒時能自你活生生的掌下逃生，還能自此以後偶有機會品嘗你的豐美肉質，你可別埋怨我這當年被你追逐，怕被你的長脖子伸來咬一口的小玩伴啊。想來萬般皆是命，我沒有佛家子弟「為鵝身受苦，不犯於禁戒」的偉大情操，只能為你「身為人食」而且成為我鄉情寄處的舌尖上滋味而嗟嘆，祝願你來世能早日脫離畜生道，平安過一生。