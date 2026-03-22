一張寶貴的文憑(下)

領助教金是要為教授幹活的，而我為之幹活的是理查森（Richardson）教授。理查森教授是系裡年齡較大的一名教授，性格開朗，喜歡開玩笑，我和他的合作還不錯。我給他做的主要工作是改試卷、監督考試、為本科同學答疑等。

記得有一次，他要解決一個問題，問我是不是能用計算機的C語言為他寫一段程序，我直接回答他：「我不會用C語言。」他聽了，笑著對我說：「計算機語言如今愈來愈重要，你要學一點啊。」從這以後，我開始留意計算機方面的事，為以後走上計算機職業生涯打下了基礎。

我曾為本科同學監考許多次，這時理查森教授一般是不來的，若有事需要我及時處理。一般情況下，監考是簡單的工作，沒什麼事要做，但有一次，我真遇到了要及時處理的事。那天是期終考試，我懶懶地坐在那裡，偶爾眼光一掃，突然發現有一個同學在偷看他旁邊同學的試卷，我不由警惕了起來，他沒有注意到我已經盯上了他，還繼續不斷地偷看。

我覺得這是需要處理的，但如果馬上把他叫出來，會影響全班同學，對他也是很大的打擊，不一定恰當。我想了一想，決定用「靜悄悄」的方式處理。我馬上寫了一張紙條，上面寫著「Please Obey Honor Code」，所謂Honor Code，意指學生道德準則，即不能欺騙、抄襲、偷盜等。我及時走到他桌前，把紙條遞給了他，他一看，馬上臉紅了起來，頭也低了下去，從此沒有再偷看。

監考結束後，我向理查森教授匯報了這個情況和我的處理，教授認為我做得恰當。幸好在之後的監考中，再也沒有遇到類似的情況。

就這樣，我在維吉尼亞理工大學邊學習邊工作，終於在一九九一年夏天，取得了會計學的碩士學位，得到了一張寶貴文憑，這也是我在美國多年所取得的唯一一張學位證書。當然，比起許多留學生取得的博士證書，這算不得什麼成就，但對我來說，這證書來之不易。

首先是完全陌生的專業，從頭學起，還得補一部分本科的課，第二點就是，必須再三苦求才得到助教金，第三點是學習途中一再碰到困難，考試成績不理想，以致個別課目得到了C，差一點失去助教金。還有，在學習過程中，得時刻聽從教授的召喚，抽出時間來為他工作，在臨近考試階段，經常有時間不夠用的感覺。再有，我在課程選擇中，選了信息科學（Information Technology）的課，對計算機行業也有了一定了解，這為我日後轉換行業打下了基礎。拿到證書的那天，我激動地幾乎留下了眼淚。

但是，我得到這張寶貴文憑的高興，沒有持續多久。因為，一九九一年，也是美國經濟極度衰退的一年，我畢業後一時找不到工作，只能又去中餐館打工，之後又輾轉曲折找到一份臨時工，後來才找到正式工，此是後話。