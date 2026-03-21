晚上，我們是要輪流值班的，每人兩小時，持槍到宿舍外面站崗警戒。有一晚外邊下雨，天氣悶熱，我被同伴叫醒，知道是輪崗了，便迅速穿衣持槍，呵欠也沒打一個，快步跑到宿舍外邊房簷底下肅立。我左右肩輪換著挎槍的姿勢，牢記民兵隊長說「階級敵人亡我之心不死」的教導，筆直站在雨夜中，忍受蚊叮蟲咬，眼觀四周，耳聽八方，為防止「階級敵人」有機可乘。

在站崗這段時間，絕無絲毫鬆懈，於是風吹物件搖晃擺動，我疑為敵情，大喝「誰」？野貓竄過窸窣有聲，我警惕怒喊「誰」？以為很盡責，其實很白癡，哪有什麼敵對分子搞破壞，全是杞人憂天，庸人自擾。兩個小時的站崗，就這樣自己嚇自己地折騰搗鼓，無事生非，還自我感覺很威風。

有一晚，外邊急響緊急集合號，所有民兵三下五除二，軍事化地穿好衣服鞋襪，背起鋼槍，到操場集中，大人們還背著背包行李，我們小民兵只扛槍就可以了。領導夜色中在高台上發號施令，某村出現緊急情況，部隊須急行軍至八公里外的某村，執行軍事行動；此次夜行軍，要迅速，要嚴肅，要統一，要安靜。

領導軍令下達後，部隊開始急步向村外進發，我們也小跑尾隨其後。從月掛中天到月落西沉，我們從小跑到急行，再到緩行，氣喘吁吁不知走了多少路。行軍期間不許有言語交談，禁止嬉戲打鬧，漫漫長夜，枯燥行軍，何以解憂，我腦洞大開，虛構著天亮之前到達「前線」，與敵作戰的英姿，奮勇滅賊之豪邁，還添加了很多細節以充實「戰爭場面」，很是刺激，至心情激盪時，到達某村。

結果萬籟俱寂，水靜鵝飛，那有什麼外敵對峙搗亂，只有三兩個被迫接待「大軍」的村民，滿眼惺忪，神態疲倦地站在村口交接。那一刻，彷彿當頭一棒，少壯時提前演繹「可憐白髮生」之悲憤，徒自哀嘆。

總之，軍訓兩周，我每每要「殺敵報國」，卻總是「壯志未酬」，經歷了十四天的備戰，身心俱疲。雖然二中民兵隊獲得了表揚，我實彈射擊也取得了很好的成績，但總覺得若有所失，好像沒有什麼輝煌戰績，不夠「光榮」。

那個天天講鬥爭的荒謬年代已成了歷史陳跡，我也從好鬥小兵變成平和書生，現已踏入垂暮老年，「殺氣」已然退出江湖，迂腐流於行坐語默。我的生活早趨於平淡，偶一回首，想起往事，滿是荒唐，一哂可矣。（下）