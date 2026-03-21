時光飛逝，歲月如梭，自從我踏上加州矽谷這片熱土，轉眼間在科技職場已耕耘多年。這些年來，我穿梭於大小科技公司，結識無數中外同行，但有幾名同事的鮮明個性和趣事，至今仍深深烙印在我的腦海中，成為我珍貴的回憶。

我在一家美國公司認識一名義大利裔白人小伙，他畢業於左派思想濃厚的柏克萊 加大，大學裡的耳濡目染，讓他對「紅色中國」的偉大領袖崇拜不已，時不時還想跟我秀幾句蹩腳中文。我曾託北京的親戚給他寄幾枚文革時期的領袖像章，他興奮極了，立刻別胸前，在公司裡四處炫耀，引其他同事紛紛側目。

或許是骨子裡的「革命精神」作祟，他竟膽大包天破解了公司的資料庫，將所有工程師的薪資條打印出來四處散播。結果弄巧成拙，他發現自己的薪水不如預期，反而遷怒於我們。我好心勸他：「你的薪水已經很不錯了，比我們這些外籍的中國和印度 工程師高多了。」沒想到這名左派青年竟理直氣壯地回答：「你們這些外國人是奴工，薪水低是應該的，不能跟我們比。」這番話把我們幾個氣得啞口無言，哭笑不得。他的「革命」最終沒有成功，反而以一個荒誕的結局收場。

另一名同事是來自印度南方的小伙子阿南，一個非常老實厚道的數據庫工程師。他對工作的要求總是有求必應，加班加點也從不計較，憨厚圓圓的臉上總是掛著樂呵呵的笑容。

兩年後，阿南要回印度結婚，卻鬧出了一件趣事。他發來一封郵件，說他未婚妻的父親要求和我們部門老闆通話，消息一出，平靜的工程師辦公室都沸騰了——阿南的命運似乎全繫於老闆這通電話上了。到了約定通話那天，晚飯時間一過，我們一群人誰也不肯回家，全都好奇地擠在老闆的辦公室裡，等待著這通跨洋電話。

電話終於響了，聽筒那頭傳來一個老先生嚴肅的聲音，開始一連串的「審查」：阿南是否在這裡上班？幾點到公司，幾點下班？收入如何？有無不良嗜好？有沒有其他女朋友？……我們的白人老闆平生估計是第一次遇到這種「面試」，既覺得好笑又感到新奇，強忍著笑意一一作答，而我們則在一旁憋笑憋到內傷。

好在，這名印度老人對「老美」的回答還算滿意，最後鄭重地告訴老闆，這是他唯一的女兒，並隆重地邀請老闆去印度參加他們的婚禮。這個特殊的「越洋政審」電話，成了我們辦公室最津津樂道的話題。

還有一名印度同事，不僅工作勤奮，而且口才極佳，是我們午餐時的社交中心，總能帶來公司內外的第一手新聞。

工作多年後，有一天他興高采烈地宣布，終於買到了一棟非常滿意的房子，那是一棟約一百八十平米的房子，他看了無數房源、下了好幾次訂單才搶到。他終於告別了租房搬家的折磨，搬進新家後，他熱情拜訪鄰居，時常在家裡開派對，生活充滿了幸福感。然而幾個月後，他從國外出差回來的第一天，卻獨自一人坐在餐廳角落，悶悶不樂，一言不發。大家都很好奇，追問他家裡出了什麼事。過了許久，他才站起身，對我們感嘆道：「人生真是太不公平了，我們住在一個小雞窩裡，而有人卻住在高樓大廈中。」

我們大吃一驚，圍上去追問，怎麼他那千挑萬選的「豪宅」一夜之間變成了「雞窩」？他嘆了口氣說，這次去國外出差，路上順道去接另一名同事，當出租車開到那名同事家門口時，他被眼前那棟宏偉亮麗的巨宅震驚得差點昏倒。那棟房子給他的刺激實在太大了，把他喬遷新居的所有幸福感都一掃而空。

最後一名白人同事的經歷更是非凡。他高中畢業後便進入海軍官校，成為一名美國海軍，在各大洋的航母上服役，官至尉官。後來，他發現自己對科技的興趣勝過了海軍，便考入一所名校研究所，搖身一變成了矽谷的科技精英。儘管進了辦公室，他骨子裡的冒險精神卻絲毫不減，他有兩條帆船，閒暇時便在海上漂流；他酷愛運動，尤其是滑雪。

有一年冬天，他與好友去太浩湖附近滑雪，不幸遭遇雪崩，兩人均被深埋雪中。憑藉在海軍學到的生存技能，他奮力向上爬，在體力和呼吸都瀕臨極限的最後一刻，終於爬出雪堆，得以生還。遺憾的是，他的好友卻沒回來。他的這段經歷還登上了當地的「水星報」，成一個不小的新聞。我輾轉於職場的這些年，遇到了很多才華橫溢的同事，但這幾個性格迥異的身影，卻在我心中留下最深刻的印記，成為人生中最獨特而珍貴的回憶。