二○二二年，我們兄妹四人決定把家族的故事整理成冊，留給後代。那時母親還在世，她一再向我們重述往事，許多細節我們從小聽到大，既然她還能清楚回憶，我們覺得應該趁這個時候把事情的根由來歷弄清楚、記下來。

於是四人分工合作，有人負責整理照片，有人查對年代與史實，有人蒐集相關資料與故事，我則負責統籌與撰寫。原以為只是把資料整合起來，真正動手才知道這是個相當龐大且不容易的工程，每一段往事背後，都牽著另一段回憶。

有一天，哥哥傳來一張照片，畫面中是三枚金幣（見圖）。我一時摸不著頭緒，問他那是什麼？他說是外祖父家留下來的，詳情應該問母親。果然，解鈴還需繫鈴人，事情的來龍去脈，還得從她口中才能理清：這三枚金幣從哪裡來？為什麼會出現在我們家？

母親慢慢說起那段往事。大約在一九二○年代，福建、廣東一帶有不少人遠赴菲律賓討生活，那時有一名老太太帶著幼齡的孫子，搭船準備回菲律賓，沒想到孩子在船上染上肺炎，那是傳染病，船方擔心病菌擴散，不讓他們繼續同行。船抵廈門後，祖孫二人被迫下船。

在舉目無親的地方，又帶著生病的孩子，處境可想而知。當地人怕被傳染，沒有人敢收留這二人，外祖父母聽說後，主動把他們接到家中照顧。那個年代沒有抗生素，也沒有有效的治療方式，肺炎常常奪走性命，外祖母想盡辦法，用鐵罐燒開水，讓孩子吸入蒸氣幫助呼吸。她日夜看顧，煮營養餐，耐心照料，過了很長一段時間，孩子終於慢慢好轉，身體恢復，得以再次啟程回菲律賓。

臨行前，那名老太太留下三枚金幣，感謝救命之恩，我們家把它們珍藏至今，從中國大陸帶到台灣，又從台灣帶到美國，這樣輾轉也有一百年了。

起初看到照片時，我們心裡還有疑問，金幣上清楚鑄著一八八一年與一八九九年的字樣，是美國鑄造的，為什麼老太太會有這種金幣？聽母親解釋後才明白，當年菲律賓曾受美國統治，那名老太太在當地生活，有機會接觸到美國金幣，她身上或許沒有其他可表心意，便把這三枚金幣留下，作為謝禮。

還有一件事讓我們常常想起，外祖母生活在相對封閉的年代，卻懂得用蒸氣幫助肺炎病人呼吸，恐怕不是偶然。早年廈門成立了基督教女青年會（YWCA），她常去那裡活動，不但學游泳、學英文，也從女教師們那裡接觸到一些現代醫療常識，或許正因如此，她才想到用蒸氣幫助孩子度過難關。

外祖父母雖無豐功偉業，卻是一生樂善好施。他們明知那是傳染病，仍然把祖孫二人接回家中，若感染，後果難料，但他們只想到他人的需要。這份勇氣與愛心真不是平常人做得到的，至今想起仍讓我們十分感動與欽佩。

若不是為了整理家族歷史，我們也許永遠不會知道這三枚金幣的來歷。金幣其實並不重要，後面帶出來的這段故事才最有價值，如今把它記錄下來，盼望後來的兒孫知道先人的善良與行事為人，學習他們留下來的榜樣，在別人需要幫助時，也樂意伸手援助。