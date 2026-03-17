十年前，一名越南報壇前輩來美國定居多年後，動起鄉心，決定落葉歸根回國養老，臨別之前，他邀約我們相聚，就這樣，我們到了廣州從化。抵達後，老朋友安排我們入住廣東溫泉賓館，這座依山傍水的別墅式旅館，成為我們此生旅遊行程中印象最深刻的地方。

坐落從化溫泉區的「廣東賓館」，其實是一座廣闊的山水園林別墅賓館，前身是招待國際政要的國賓館，也是國家元老接待處，因地形隱密，受到山勢與河谷的包抄保護，園區只有一處出入口，很安全，曾經是領導人療養休假的地方，故而有「中南海冬都」的稱號，目前已對大眾開放。我們有幸到此住上一周，很感謝老朋友的安排。

到達從化是四月份，時間上錯過了三月桃紅，也等不及七月荔枝飄香，眼前只有暮春煙雨。這座依山傍水的園林占地遼闊，別墅與景點設施分散於茂密蒼勁樹林與綠叢之間；一道沿著流溪河畔而建的長廊，有迴欄翠竹，幽美恬靜，可以媲美頤和園內的長廊。比較起來，我的首選是這裡的河畔山色，園區背後是國家森林公園的重疊山巒，山澗泉水匯集成潺潺溪流，到處都有小橋流水，亭園樓閣有中西合壁的格局。

賓館入口處有一座「滴翠亭」，題名出自郭沫若手筆，這使我想起他的一段故事。有文史記載，他留日期間曾經有一個日本妻子，中日戰爭結束後，她帶著五個兒女回到中國尋夫，見到郭沫若已另有妻室，她安靜地離開，最後落籍上海，獨自扶養五個兒女，使他們都成為國之棟梁，兒女們曾經受到周恩來總理的特別關照。她於百歲辭世後，兒女為其母親以中文「郭安娜」名字安葬，碑上題有郭沫若的詩句「貞節慕孤竹，清風仰伯夷」。

與滴翠亭隔道相望不遠處，是翠竹區，內有周恩來雕像，這座園區是周總理常來休養度假的地方。兩個隔道相望的景點，有著相連的故事。

同一處入口通道，左側有一排告示欄，上面「歷史回眸」四個大字吸引遊客駐足圍觀。其中有國家領導人休養小住的相片，也有國際元首留宿的活動剪影，這些政治人物，曾經是我們筆尖下寫過千百遍的名字。

七○年代尼克森訪問越南期間，報社老總指派我隨團採訪，叮囑要用心記錄每個言談細節，因為他有可能成為美國下屆總統。在那個年代，我們的筆尖下，這些人物的名字曾經被一筆一畫地寫過了千百遍，他們當年的言談，每一句都牽動著新聞界敏感的神經。

尼克森以總統身分訪問期間，曾經留宿過的別墅，深藏在綠蔭與蒼老的松林中，房子內部沒有對外開放，只能在外窺視，看不到什麼。倒是園區另一棟大樓的國際會議廳，引起我的感觸，聽說美建交的上海公報，曾經在這個廳內討論初稿。

尼克森這趟跨越太平洋之旅，叩開了中美的外交大門，開啟了四十多年世界榮景；一份上海公報，澆熄了越南二十多年戰火，為這個國家帶來無盡希望與生機。卻沒想到，這是另一場歷史浩劫的伏筆，三年之後越戰結束，我們被掃地出門，成了國際人球，在流落到印度期間，被當地官員罵了一句：「知道嗎，你們是世界上最卑賤的人群，一個沒有國家的族群。」

在賓館內住了一個星期，我們不曾離開過園區，因為內有「陶然餐廳」，那是一座樓台水榭建築，可以在用餐時欣賞流溪河風光，遠眺水波上的碧浪橋；住房可以泡溫泉，白天在園林區內到處有逛不完的景點與歷史名人居住過的別墅，沿著河畔長廊欣賞迴欄翠竹，流溪河水在眼前流淌，涼亭小坐，閒話當年報壇多少事，更慶幸感恩尚有撿拾回來的餘生，唏噓話題總是談不完。黃昏夜裡，有蟲鳴伴隨溪流水聲入夢，晨間鳥語催人醒，呼吸著沁心的清涼，但願能夠在此長住。

離開賓館當天，我不捨回望告別。這裡的客房雖然陳舊，但那是歷史的味道，將近百年的建築，陳舊才是真實。

與老朋友告別時，我們在「嶺南第一温泉」地標旁合照留念，面對著泉井冉冉升起的熱霧，心中許願他朝有日再重遊。倘若下次再來，還會是這個景象嗎？環顧周遭正在準備修葺工程的物資，我想，如果再來，唯一不變的，可能只是山峰上那一抹雲彩。