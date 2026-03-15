上世紀七○年代末，安徽潛山非常重視農村衛生醫療機構建設和人才儲備，不少醫科大學生畢業後就分配到鄉鎮衛生院甚至衛生所。

姊姊衛校畢業分到遠離縣城的一家公社衛生所，不久看她工作能力棒、患者評價高，調到了當時的區衛生院，那裡經濟條件不錯，交通也還算便利，可就醫技條件而言，與縣級醫院還是差距不小。區醫院某次爭取到一個名額，推薦我姊姊到江南一家挺有名的醫院進修心電圖。

姊姊和家人都非常高興。可一個麻煩事來了，有名的那醫院位於長江以南池州，姊姊一個女孩子，身體比較羸弱，讓她獨自乘車坐船顯然不合適。最後父母要我送姊姊，我個頭一米七十五，肌肉發達，肯定沒問題，到單位請假後與姊姊次日出發了。

那年代安慶長江大橋還在夢幻中，只能先從潛山乘公共汽車到安慶江邊，然後要麼過渡要麼乘小郵輪過長江。過渡一般是上午和下午，江對面將渡船開過來，汽車先開上去停在一個寬闊面板（甲板）上，然後乘客有序排隊上去，到南岸再依次下來。據說過渡要看天氣，如果遇到狂風暴雨，渡船顛簸厲害，為了安全渡船是不開的。

乘小輪自然保險、舒服得多，但船票非常難買，往往等排到售票窗口，工作人員說今日票沒有了。那天我們運氣還算可以，排隊半個多小時該我買票時，售票員說今日票早就賣完了，明日有座位的客艙票也沒有了，只有底艙還有幾張，我絲毫不猶豫，連忙付款買了兩張。

看看天色已暗，需要考慮晚上在哪裡住宿。就我們青工而言，首先排除江邊的豪華酒樓，然後一家家詢問，相中一家離上船碼頭較近的旅社。這是一家不足十平米的平方，房間間距高度可以，老闆娘在兩米以上支了一個閣樓，不過人在上面只能彎腰，上下靠一個木梯子；房前還擺了一張玻璃櫃檯，賣些飲料、白酒和香菸打火機什麼的，那時沒有速食麵，主要是安慶的餅乾糕點。

與姊姊在閣樓湊合一晚上，兩人白天有點累，居然都呼呼大睡。清晨隨便吃了點早餐後，九時左右排隊上船。上船時，記得有兩名穿救生服的師傅，一左一右攙扶我們上去，那一刻感到很溫馨。

底艙自然沒有座位，好在我習慣看報，在旅社拿了一張報紙，將報紙撕成兩半，與姊姊就勢靠在離船艙窗子稍遠的地方坐下。工作人員反覆提醒，船開後一定要坐下，以免不小心摔倒。

隨著轟隆轟隆馬達啟動，船劈波斬浪向南岸奔去。過江花了多長時間不記得了，可幾次風攜著浪花穿過窗戶打在我們臉上、衣服上，那印象不會忘記，好在是初夏，要是冬天會很冷。我打量了一下，坐底艙的都是做生意人，他們或簍子中有小豬仔，或大圓竹欄中有上百隻小雞小鴨，還有人帶了一箱箱茶葉。

上南岸後，根據指路牌走在一條寬闊而悠長的街道。池州剛從安慶地區分出來，大街兩旁不少單位和公司的門牌上寫著「池州地區XXXX（籌）」字樣。走了半個小時，看到一家車站飯店，剛好都有點餓了，姊姊便點了兩菜一湯請客。

大概剛吃了一小半，飯桌對面一名老叫花子帶著四、五個小孩，個個伸出了髒兮兮的破碗，飄過來的氣味十分難聞。我對姊姊說：「走吧，沒法吃了，他們也挺可憐。」

醫院離車站不遠，我將姊姊順利送到醫院門口。與姊姊說了聲：「姊姊多保重，我回潛山了。」姊姊依依不捨，站大門口看我慢慢離開。後來姊姊說，她在池州地區醫院進修內科一年，兒科兩個月，還有三個月心電圖和A超（當時還沒有B超），進修結束，在AA區醫院開設了心電圖科室。