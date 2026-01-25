作者（台上朗讀者）於救國團文藝營結業典禮拍攝的照片，台上右側站立者為蔣經國。

「中國青年反共救國團」（簡稱救國團）成立於一九五二年七月三十一日，創辦人為當時擔任台灣行政院政務委員、負責青年與思想工作的蔣經國 。

一九四九年國民政府遷台後，兩岸進入高度對立的冷戰時期，中共 在中國大陸大規模動員青年投入共產革命，國民政府深感青年思想攸關國家前途與存亡，蔣經國因此主張，必須成立一個組織，統合、教育並訓練青年，以「反共、愛國」為核心理念，防堵共產主義的滲透。在這樣的時代背景下，「中國青年反共救國團」應運而生，名義上是青年團體，實際上與政府及國民黨 關係密切，具有半官方、半政治動員的色彩。

救國團成立後，每逢寒暑假便舉辦各式活動梯隊，內容涵蓋登山健行、跳傘、潛水等戶外活動，也包括文教與知性課程，吸引許多在學青年踴躍參加。對不少當時生活在台灣的人而言，救國團不只是一個組織名稱，更是童年與學生時代共同的集體記憶。

一九六二年暑假，我參加了救國團文教組在台北女師舉辦的「戰鬥文藝營」。當時多名台灣資深且極具影響力的作家親臨授課，包括王平陵、鳳兮、墨人、王臨泰、南郭、鍾鼎文、郭嗣汾、魏子雲、朱西甯、后希鎧、孫如陵、王藍、蓉子等，為學員講解寫作理念與技巧。對當年仍顯青澀的我們而言，能在課堂上近距離聆聽名家教誨，親眼見到仰慕已久的大作家風采，內心的興奮與感動，至今仍記憶猶新，獲益良多。

為期兩周的文藝營結束後，舉行了結業典禮，由時任救國團主任的蔣經國親自蒞臨主持。典禮最後，由全體學員共同擬寫的「上總統書」在會中宣讀，以表達青年學子的心志。

我被推舉上台朗讀該文，內容大意是：我們雖然仍是學生之身，卻自知肩負愛國、救國的重任，並鄭重宣示效忠領袖、立場不變的決心。當我站在台上朗讀時，心中既緊張又激動，而台下全體起立的那一刻，更讓我真切感受到那個年代青年所被賦予的責任與期待。

六十多年轉瞬即逝，當年參與救國團活動的點點滴滴，至今仍鮮活地留存在我的腦海裡。誠然，在那個特定的歷史背景下，救國團肩負著協助官方進行政治宣傳與思想動員的任務；然而不可否認的是，它也為無數青年提供了強身健體、親近自然與彼此交流的機會，陪伴許多年輕人度過充實而歡樂的歲月，對青年身心發展所產生的正面影響，亦是不爭的事實。

如今回望泛黃的結業典禮老照片，往事歷歷在目；那是一個年代的集體記憶，也是我青春歲月中，一段既真誠又難以複製的時光印記。