陸谷孫先生駕鶴西去已有近十年了，作為曾經的復旦學子，我雖然不是他的入室弟子，連學生都稱不上，但也有過一些接觸，不妨寫下來以作緬懷。

先生的大名是與「英漢大詞典」緊密相關的，我早在上海外國語大學讀本科時，就聞之如雷貫耳。後來，我曾經參與上海外語教育出版社「劍橋國際英語詞典（雙語版）」的編譯，記得是在暑假，編輯室裡有一大排供參考用的工具書。如果有生僻的詞，「英漢大詞典」一查一個準，如果有歧義，也以它為標尺，可見其權威程度。

在復旦讀研究生時，我是新聞系的，但是常常愛去其他系「蹭課」聽，從哲學課入門到宗教史不一而足，而特愛聽英語系的課程，不過因為面子較薄，就是在後排默默瞻仰這些名師，從來沒有膽子請教問題。

記得陸谷孫先生開一門「英國散文選讀」很受學生歡迎，我斷斷續續聽了幾節。印象最深的是他講解那篇著名的「戰前的星期天」，這篇散文我在上外就讀過，感覺不是我喜歡的風格，好像有點平淡。但是經先生條分縷析，英國鄉村生活的平靜與後來戰爭形成的張力，得到了充分顯現，而文中的微妙之處我也能稍微領略一二，不由感慨名師功底深厚。

真正面對面得到先生些微指教，是兩次演講賽。第一次是某中央大官蒞臨復旦，別出心裁想聽學生英語演講，於是乎各個滬上高校的學生代表雲集，供復旦名師篩選，某也不才，忝列其中。

等到面試時，偌大一個教師空空蕩蕩，三個名師危襟正坐，好比三堂會審，正中的就是陸先生。我沒有見過這麼大的陣仗，遞來的稿子都快看不清了，勉強讀完如釋重負，而最後入選的是一名我早就耳聞的復旦英語系高材生，我心服口服。印象中，陸先生神情儼然，不苟言笑。

而真正的近距離接觸，算是復旦研究生英語演講大賽，我被推選為新聞系的代表。記得題目是「紫荊花開時」，那年恰逢香港 回歸，而紫荊花是香港特別行政區的標誌。經過了上一次，我感覺放鬆了很多，成功殺進決賽，而陸谷孫先生則又是最重要的評委。

演講過後有問答環節，陸先生問的第一個問題很簡單：介紹一下特首董建華。正好我上海孃孃的好友是董家的中文老師，從而我看到過董氏家族的中英雙語詳細介紹，順利過關。

第二個問題也不算難：香港回歸夜，你想怎麼度過？我說，我是記者，當然是在直播室見證報導歷史。的確，沒過多久，我就在中央電視台英語頻道參與了香港回歸的節目播出。

而真正的殺手鐧在最後：和大陸的報業及新聞制度相比，香港的新聞界有什麼特色？這個看似簡單的問題後面蘊含很多波瀾。照官方口徑說吧，死板而無趣；照實際情況說吧，有違規的風險。

我想了想，避重就輕，我說其實香港的新聞制度是承襲英國的，更加有可比性，嚴肅報紙如「南華早報」和小報如「蘋果日報」並存，這是適應了傳媒受眾的階層分化。這個答案當然是避重就輕，甚至是偷換概念，但是當時的確是年少無畏，不想說違心的話。

最後在總結這次演講時，陸教授特別講起了外國勢力想將香港問題「國際化」——the Internationalization of Hong Kong，這個英文詞組他再三強調。他說此話時特別嚴肅，我不知這是他肺腑之言還是與上一致。這次演講我還算有幸得了個二等獎，也許自己的回答沒有出界吧。在我就讀柏克萊 時，我的導師威克曼教授是莎士比亞專家。我入她門下不久，她取出一張老照片給我看，正是陸谷孫先生與她在一次莎士比亞研討會上的合影，當時先生還穿著深藍色中山裝，神情如後來一般不苟言笑。

我有一些復旦英語系的朋友說起陸先生，說他其實「望之也儼，接之也溫」，甚至還愛看英美暢銷書與好萊塢 大片。但是在我的腦海中，陸谷孫先生一直是那個讓我又敬又畏的大家。