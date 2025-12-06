今年，爸爸榮獲「模範父親」的殊榮。對我們全家而言，這不只是驕傲，更像是一份最樸實的讚許，肯定他用一生的時光，教會我們什麼叫一輩子守護家庭的丈夫、父親。

爸爸既不抽菸，也不賭博，對媽媽始終專情如一。

七十歲的他，愛情依舊溫潤如初，若媽媽因事晚歸，他會親手下廚，只為等她一同入席；出門旅行，他總摟著媽媽拍照，偶爾還會做些浪漫的小動作，逗得媽媽笑開懷；夜裡，他會與媽媽輕聲分享一天的點滴，然後才安心入睡。這樣的浪漫與體貼，比電視裡的男主角更真實，也更動人。

爸爸的一生，也是一堂關於努力與責任的課。他是一名火車駕駛長，專業又盡責，但對他來說，穩定的薪水只是生活的基本保障，他始終希望全家過得更好，所以假日從不曾閒下來。

從我們小時候，爸爸擺攤賣風箏、冬至搓湯圓、過年蒸年糕，賺取更多收入貼補家用，四十年如一日。在他眼裡，休息彷彿是一種奢侈，他用勤奮與堅毅告訴我們，家人的幸福要靠自己努力去爭取。

爸爸更像我們的「萬能老爸」。從小到大，腳踏車都是他從廢鐵拼湊組裝的，家裡水電故障他一手包辦，房屋改建、油漆或木工都難不倒他。

家裡每一個角落，都留有他親手勞動的痕跡，也讓我們明白，「親力親為」不只是口號，而是生活的態度。

在親友眼中，爸爸是一名值得敬重的長者。他談吐風趣又沉穩，遇事有擔當，朋友信賴他，長輩倚重他。對我們而言，他的幽默與智慧不只是佩服，更帶來心安。這樣的父親，恐怕世上無人能及。

如今，爸爸獲得「模範父親」的殊榮，對我們來說，不只是獎座或證書的意義。它像是一段光影的定格：七十歲的他，和媽媽依偎時，笑容依舊像年輕時那般明亮，以及家裡哪裡壞了都能立刻修好的手。

這些平凡的瞬間，比任何獎章都更動人，也讓我們懂得，真正的榮耀，其實就在日常裡。

爸爸用一生告訴我們，愛不是驚天動地，而是日日細水長流；責任不是口號，而是默默付出；生活的智慧不在說教或大話，而在習慣成自然的溫柔與幽默裡。看著他，我們明白，真正的幸福，就是被愛與愛人的每一份溫暖細節悄悄滋養著我們的心。

而我們最幸福的，就是每天都能看見這份平凡而偉大的愛。它不喧嘩，卻足以照亮整個家，也照亮我們前行的每一天。