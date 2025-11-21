青閃閃的葉片掛在下垂或上揚的槐樹枝上，其上有天空、太陽與飛舞的白雲，下有漸漸成長的枝條、稚嫩樹芽和慢慢掠過的細風。一到夏日，故鄉天津的槐花葉會漸漸變得碧綠，與白色的槐花一起茁壯成長。白色槐花像熟透了的果實與成熟了的情人，閃著光，放出彩，一株株沐浴著陽光，如智者奉獻出雪白而短暫的人生。

每天上學放學，我都會仰望著藍天與高大濃密的槐樹，深深地沉醉在槐樹的不同季節裡。春天樹枝在躍躍欲試地生長，夏季樹枝在蓬勃壯大遮蔭擋雨，秋日落英繽紛，隆冬白雪壓在槐樹光禿的枝椏上，這些都讓我對槐樹產生了好感、羨慕與崇拜，同時也產生了無盡依戀，及充滿童年歡樂的思念。

從兒時起，我就住在這片充滿夢幻、槐樹駐滿的樹蔭下。我家離小學僅兩站地，我每天都行走在槐樹濃濃的樹影裡，槐樹為我驅除了暑熱，遮擋了風雨，成為我生活與成長的最佳夥伴。

那時路上還有來自郊區、趕著馬車往城裡送蔬菜瓜果的車夫，有時興起招招手，馬車夫便會極友善地停下吆喝聲，讓我和同學爬上馬車，快到家門口時再停車讓我們跳下。

夏日傍晚，總會有大爺大媽搖著手中的大蒲扇，在樹蔭下納涼、閒聊；孩子們則喜歡站在便道上，用粉筆在地上畫出五條線，然後單腳將用銅錢或算盤珠串好的「子兒」，分別踢進每道「線」裡，他們那是在玩「跳房子」。

那時單純的快樂並不亞於現在在手機上打遊戲與玩機器人的孩子。有時，看到老年人過馬路，孩子們會像小鳥一樣爭先跑過去，小心翼翼地將老年人攙扶到馬路對面的槐樹影裡。

曾經，年輕時的我慎重地選擇了在夏天的那個季節，表達我的一片愛國之心。也許是由於我太魯莽，也許是我不該這麼直率且不留餘地，當我看到投身於愛國行動的學生、市民時，也曾矛盾與猶豫過，但還是義無反顧地參加，最終結局也只能是不出所料的無奈與嘆息。那個夏季實在是個過於沉重又痛苦的一季，現在想來，對所經歷的一切挫折、失意、痛苦，也並不後悔。

如今，兩鬢如霜的我，依然走在槐樹下，但再也看不到攙扶老人過馬路和在便道上玩「跳房子」的舊時情景，繁重的課業使孩子無暇玩耍，有空他們會上網聊天或遊戲，熱心助人的孩子都在現實面前變得明哲保身但求無過。再也見不到站在槐樹下納涼的大爺大媽們了，他們或者生活在開空調的屋子裡，或是蹭涼去站在大商場的角落裡。只有槐樹，還照樣飄灑愛心，遮風擋雨。

一片落葉悠悠，又落到了我的頭上，它平添著些許感傷；腳下的葉子稀哩嘩啦地又被大風掃了去，腳邊泥土依然像以往那樣無遮無攔，露出蒼涼，顯得清冷。春泥不是無望，而實在是還要歷經一個個漫長冬天的寂寞，但太陽依然將溫暖的光投送過來，透過樹幹縫隙傳遞給人們，於是我擁緊了老槐樹，淚水打濕了雙眼。

很快金色的秋天就會到來，尤其是晚秋，落葉隨風起舞，瀟瀟灑灑、飄飄揚揚，不知怎的，我心中那片落葉情緒，在無畏的落葉激勵下，不知何時早已不知去向。我在心裡又喚回孩童時的無憂無慮，傾心逐一地簇擁著路邊的每棵槐樹，想像著要像堅強的槐樹那樣，在振奮中不斷地完善、塑造自我，從老槐樹不斷爆發的營養中，不斷感受獻身與愛的堅實力量。天空每天走過一個太陽，遺落下無限溫情。我心中的故鄉的那片槐樹，無時無刻不在向我發出誘惑與召喚。在無私無畏的老槐樹面前，我童年、青年、中年、老年時經歷過許多的情景一一閃過，這讓我自漸形穢又日益開朗。老槐樹似乎總是熱衷於耐心地傾聽我的心聲。