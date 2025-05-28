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我與中文學校

黃惠民
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我家在一九九○年中搬到密西西比州，發現華人較少，根據官方統計，目前人數不到四千，不像加州，華人超過一百八十萬，相對來說，在密西西比學習中文的教學資源較為缺乏。一九九一年，我家兩個兒子從四、五歲開始學習中文，每個星期天中午到當地的傑克遜大學中心大樓教室上課，學習中文兩小時。

那時候的校長與老師，都是由我們華人家長擔任這些義務性職位，校長以及中文教師也都任職於大學，所以教書經驗豐富，所用的教科書是用台灣出版的課本，免費由僑務委員會提供。兩年後，由於這一批義務教員自己的小孩都不再學習中文，因此校長及家長會長陸續辭職，中文學校的校務一時處於停擺狀態。

幾位居住在附近城市的家長開了校務籌備會議，決定在一九九五年把中文學校搬到麥迪遜（Madison），名稱改為密西西比中文學校，且由我擔任會長兼教務主任。

這時中文學校有三個班級，學生將近三十人，後來人數增加，包括仰慕中國文化的美國本地學生也來參加。會長的職務包括安排學生家長輪流準備學生的點心飲料，以及資金籌備、師資培訓、課程編排、擬教學大綱等。

在中文學校募款活動當中，我跟內人籌畫舉辦義賣活動，讓所有家長和有興趣的小朋友參與，不但為學校籌得資金近千元，而且因此為中文學校做活動廣告，吸引更多華人以及美國小朋友加入。

在中文學校除了學習說與寫繁體中文以外，我的孩子最大的收穫，是因此能夠閱讀課外中文書籍，例如東方出版社的三國演義，詳細記載那時歷史上的人物故事。由於大兒子對著名英雄趙子龍非常欽佩，因此常常在就讀的美國學校中國日慶祝場合，於美國同學面前敘述這些傳奇人物的故事。這些課外活動的表現成果，還在他申請密西西比大學商學院國際項目（International Studies）面試時有加分效果。

此外，藉著註冊學校，也讓高年級學生有機會報名參加SAT中文模擬考試，試卷統一寄給主辦單位評分，如此外界評鑑對比全國參考人所得的分數，可以幫助學生客觀地了解自己的中文程度。

因為我的孩子在中文學校學習到高中畢業，因此我擔任家長會長兼教務主任一直到二○一五年，總共十年（見圖）。這十年在中文學校幫忙的歲月裡，讓我更了解我們這一代中國父母，該如何培養小孩變成雙語或多語言技能的國際公民。

中文是世界公認最多人使用的六大語言之一，讓我們的子弟學習中文，不僅僅是為了保存中華文化的遺產，也是讓他們獲得在未來日常生活、學業或者工作上，與世界上各方面人士溝通的技巧，以裨益他們在各領域能爭取到前沿的地位。

華人 加州 密西西比州

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