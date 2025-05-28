上大學後，學業緊張辛苦，成天與ABCD為伴，十分枯燥，多虧有小麵加持。窮學生囊中羞澀，小麵價格親民，正中下懷，校園周邊麵館四起，人稱麵館包圍大學。

最火的一家由街道婦女開辦，是我們的專屬麵館。我們經常發揮語言專業的特長，用特殊流氓句式忽悠麵條阿姨：「阿姨，豬油盡管放，蔬菜不能少。」阿姨樂了，一邊加豬油，一邊添綠葉，心想知識分子就是知書達禮，知道為我們著想。

盡管阿姨對我們不薄，我們這幫男生最終還是「移情別戀」。這不怨我們用情不專，只怨天外有天：我們無意中發現，附近舊居民樓裡深藏一麵館，麵館由民居改成，並無招牌，全仗熟客輕車熟道而來。店內，紅磚牆斑駁陸離，桌椅板凳早已褪去早年光澤，店裡小麵也無特別之處，特別的是昏暗的燈光下，竟藏著羞花閉月的掌櫃小姐姐。

曾幾何時，小姐姐的美貌成了我們哥幾個在學習上你追我趕的精神糧食，誰都覺得讀出了小姐姐雙眸深處的引申義加轉折義，個個認為小姐姐含情脈脈，多看了自己一眼，給自己麵裡多放了調料。毫不謙虛地說，我們靚麗的學業成績單上有小麵西施的一半，別人我不知道，只記得將學位帽拋向藍天的那一刻，我想起了小麵西施。

畢業後，我留校任教，所在師範大學與隔壁工科大學雖一牆之隔，但老死不相往來，後來圍牆那邊購置一台壓麵機製麵以售，我校員工聞訊，群起沸騰，經兩校聯席會議專門討論，決定在牆上打洞溝通，方便大家購買麵條，落實小麵自由，小麵在川人心中的至上高位可見一斑。

多年後，我們去非洲高原築路，月月受惡性瘧疾之酷刑折磨，戲稱「來月經」。每逢例假來訪，時而高燒不退，時而冷得發抖，胃口全無，這時，最期盼的就是病號飯。炊事員用中國帶去的壓麵機現壓麵條，配上自種的高原豌豆苗，加上現舂潑油的家鄉辣椒，一碗麵下去，渾身通泰似天仙。

公路竣工典禮上，大家一致公認：戰勝瘧疾，雖依仗諾獎得主屠呦呦開發的青蒿素，但沒有酸辣小麵的支撐也是不可想像的。

告別非洲，回到祖國，我隨德國 專家團隊跋山涉水，參加長江防護林建設。合作中，東西方理念衝突不斷，再加上翻山越嶺，艱苦不說，還經常前不著村後不著店，飢腸轆轆。

一天，肚皮官司正打得不可開交，路邊坎下冒出一雞毛麵館，大家喜出望外，也顧不了許多了，湧入布滿蜘蛛網的昏暗小店，叫上大碗肉臊小麵，圍著一張髒兮兮的舊木方桌，擠在舊木長凳上狼吞虎嚥，哪怕天生香腸麵包胃，哪怕抓起勺不像勺、叉不類叉的木棍來力不從心，哪怕門口汽車過往，塵土飛揚，免費盡撒「胡椒麵」，麵條吱溜下肚，當下一馬平川。那一頓吃得人酣暢淋漓，皆大歡喜，無論中西，那一吃竟吃出些中德人民大團結來，雙方合作從此一帆風順，麵條般絲滑。

再後來，我舉家移民加拿大 ，與小麵漸行漸遠。前年最後一次回鄉，臨別那天，年老多病的媽媽自知去日不多，特意起個大早，親手煮小麵，特意加蔥味十足的小火蔥，碼鹽逼出蔥香，再加剁碎的新鮮榨菜、現舂現潑油的辣子、新鮮青花椒熬成的椒油，撒上油酥黃豆上桌，味濃情深，末了盛上現磨的甜豆漿爽口。當時沒意識到，媽媽是以最後的精力，用小麵給我們告別。

媽去了天堂，我一吃小麵就想媽，不由自主對視照片牆上的媽媽，視線模糊起來，只好將身子轉過去，但架不住媽媽的口頭禪仍在耳邊迴響：「嗯，這次的麵，比上次好吃。」於是乎，只好與小麵絕緣，以免觸麵生情，任憑調料再濃，終難化開至濃親情。（下）