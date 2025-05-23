柯林斯堡的中外朋友(下)

科羅拉多州 立大學的大氣物理系是全美這個領域的頂尖專業，有許多來自北京大學和清華大學的同學。小曾同學夫婦是系裡的優秀學生，他們最好的美國朋友，是他們的「美國之家」（house family），也就是國際學生的接待家庭。那對美國夫婦看到我們華人學生總是笑臉盈盈，熱情洋溢。

記得有一年，他們夫婦倆都失業了，但照樣打開家門，開開心心地過節，招待一群又一群的國際學生。這種樂觀、不憂慮、享受當下每一天的美國人精神，也給我們許多同學留下了深刻的印象。

科羅拉多州的老美做事一板一眼。記得有一次我請系裡的秘書小姐南希幫我影印一本急用的小冊子，因為書店已經買不到了，沒想到她一本正經地拒絕了我，告訴我這是違法行為。沒辦法，我只好親自跑到校外的影印店自己去影印。

系裡的研究所學生大部分都是國際學生，大家相處也客氣。記得我第一學期第一次學習計算機C語言編程做專案，系裡鄰座的一位印度小伙子還幫了我一段時間。後來他去了西雅圖微軟公司工作，多年之後，我在洛杉磯的環球影城 巧遇這位同學。

系裡和研究所對這批國際學生也真是慷慨，即使我們的英文遠遠比不上美國同學，系裡仍然給我們助教和助研的工作以及獎學金。現在想想，真是由衷感激美國大學的資助。

讀書雖然忙碌，但同學們也會忙裡偷閒。我和幾位同學最喜歡的周末活動，是去附近的小河釣魚 ，科羅拉多州山清水秀，時常可以清楚地看到河裡的魚兒嬉戲。

我記得有一次運氣不錯，一個早上就釣到二十多條魚，回家後，忙著送給幾位同學作為晚餐。另外也出了一次意外，有一次甩魚竿時，不知怎麼搞的，魚鉤竟然勾到旁邊羅同學的手上，痛得他哇哇大叫，讓我和其他幾位同學緊張不已。

另外還有一件奇事，有一個周末，我們幾位同學又一起去小河釣魚，剛剛走到河堤上，兩位當地的釣魚人笑咪咪地和我們打招呼，手上拿著幾條鱸魚要送給我們中國學生。後來才知道，鱸魚小刺多，美國人不太會吃鱸魚。

科羅拉多州位於洛磯山脈的高山地帶，有時九月或五月都會下大雪，但常常是大雪過後，隔天便是艷陽高照，這讓我們幾個從中國南方來的學生感到特別有趣。我們還買了幾副舊的滑雪板，在校園裡滑來滑去，也挺好玩。

記得剛到柯林斯堡的那個九月，下了一場大雪，但奇特的是雪後隔天就是大晴天，許多美國男同學立刻換上西裝短褲在校園內走動，讓我們這些國際學生看得目瞪口呆。

年輕的快樂時光是老年時幸福的回憶。現在，當年的英俊小伙已經白髮鬢鬢，每個人也各奔東西，聚少離多。特別令人惋惜的是，我的同室好友老李兄已經英年早逝，讓人不勝感嘆。（下）