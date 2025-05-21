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有一種機緣

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四十年前，父親和叔叔不和，父親不得不重新建房，從大村子中搬了出來，置屋於村外的山腳之下。

遠離了村子，父親很是傷感。在與叔叔的戰爭中，父親是一位落荒而逃的戰敗者，我已經能體會父親心中的悲哀。在家族史上，凡是居於村外都是外姓，在舊社會，外姓不能參與村中事務，不能與村人通婚。而我家所選的位置，交通、取水均不便，曾是解放前長工集中居住的地方。

叔叔是得意的，當我們一家三口居於村外的山腳之下，他總是面帶嘲笑看著我到村中取水。

四十年的時光很長，現在，我家所處這塊地成了全村最好的地盤，背靠山，面對水，每每從城裡回家，住上一兩天，常常心曠神怡。有個發了財的大老闆幾次問我父親，願不願意賣？父親先是貪圖那個巨大的數額，來徵詢我的意見，我說：「哪能賣呢，除非到傾家蕩產。」

父親於是打消了賣屋基的念頭。前年，幾個子女各自出了些錢，把老屋拆了，造了間洋房，格局是按照城裡的套房布局的，這倒成了父母養老之所，也成了我放鬆心情的地方。

父親現在是快樂的，他早已不再記恨叔叔了，哥倆有時在路上遇上，一聊就是半個小時。畢竟是兄弟情深。

關於遷屋至村外，父親最大得意可能還是我。十歲那年，我的成績奇差，老師問我四加七等於多少，我算了一個下午還算不出來。老師對我父親說：「這孩子的腦子少一根筋。」

我的愚笨在村裡是有名的，而原因就是村中有太多的玩伴，我玩得樂不思蜀，哪有閒心去讀書。但遷到外村後，我就有了憂愁，我開始一個人上學，一個人默默地讀書，我的那種低調、孤獨的生活方式，也許就是從這裡開始的。從十歲那年開始，我開始遠離世俗朋友，一直到現在。

在村中那麼多的同齡人中，我是唯一考上學校然後到城裡工作的。父親總是說：「這房的風水好。」他買來羅盤，找來「易經」研究，結果證實他的說法。我苦笑，我現在活得並不好，我反倒羨慕村中的同齡人，他們甩著膀子幹活，思想簡單；而我，文不文，武不武，在城市霓虹中，不知自己的靈魂將安放何處，每一天都想著太多的事，總是讓自己隱隱地為生活痛著。

許多生活，我認為都是有機緣的，可能是搬遷了一次住所，可能是遭遇了某一個人，或者只是一句話、一個念頭，一個人的命運也許就改寫了。這小小的機緣，常常讓人感嘆命運的無常。

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