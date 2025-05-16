在今日的上海，提起海倫兒童公園，恐怕很少有人知道，因為它早已被改名為愛思兒童公園。但是，海倫兒童公園卻深深扎根於我的腦海中，因為它是我童年最喜歡的一塊樂土，盡管地方不大，但是，對彼時幼稚天真的我而言，它就是世界上最大最好玩的公園。事實上，我的想像也不是全無道理，在上世紀五、六○年代，它確實是上海最大的兒童公園。

海倫兒童公園一九五五年六月一日正式開放，是當時上海唯一一處獨立的兒童公園，而且它離我家不遠。我家當時住溧陽路，溧陽路和海倫兒童公園所在的海倫路是相交的，從我家走到海倫公園，以我那時一個兒童的步履，只需要十五分鐘；若以一個成人的速度，十分鐘就可走到。因為便利與快捷，使海倫兒童公園成為我童年最喜歡去的地方（見圖）。

但是，進公園是要收錢的。一般的公園門票是五分錢，而海倫兒童公園是三分錢，對當時的我來說，這小小的三分錢卻成為一大難題。當然，公園開門之後，父母帶我去玩過，但是，童年的我，希望經常甚至天天能去公園玩，我的父母當然不會經常給錢，那該怎麼辦呢？我必須另外尋找錢的來源。

於是我把腦筋動到了外婆身上。外婆和我們住在一起，而且還是個「有錢人」，因為外婆的兩個兒子，也就是我的兩個舅舅，每年都寄錢給她；而外婆因為和我們一家住一起，實際上不需要花什麼錢。當父母不在家時，我就會跑到外婆住的亭子間去，問外婆要錢，外婆會問我要錢幹什麼，我就直截了當回答是海倫公園的門票錢，外婆聽了總是欣然同意，有時候給我一角錢，有時候給我兩角錢。

拿了錢，只要父母不在，時間尚早，我會即刻跑步去海倫公園玩。有時，我還會「大方」請客，邀同弄堂裡的小朋友一起去。外婆給我的錢的另一個用途，是買小吃，海倫公園的門口，有好幾個小吃攤，只要兩、三分錢，就能買到「美妙」的小吃。這是海倫公園另一個極其吸引我的地方。

以今日成人的角度來看，海倫兒童公園並不大，只有兩萬多平方米；但從一個不到十歲的孩子的視角來看，這已是一個很大的地方，裡面新鮮好玩的東西很多。在海倫兒童公園裡，有各種兒童玩樂的設施，諸如翹翹板、溜滑梯、盪鞦韆、踩滾筒、踏水車等等，但最吸引我的，是裡面的「勇敢者的道路」。

對當年那個稚氣的我來說，勇敢者的道路是最大的挑戰，因為當年的我在體育課上，從來就不是一位能者，所以對需要體育能力的項目，我開始是懷著膽怯的心情去接近它的。但是，它畢竟是一個玩的項目，針對孩子特點設計了一些困難和障礙，還是非常吸引我，我懷著新奇，也懷著恐懼，踏上了勇敢者之路。

勇敢者的道路是由一系列障礙組成的，它有「攀懸崖」，由一堵像懸崖的牆，上面拋下一根繩，你要抓住繩子，爬上這「懸崖」。它還有「走獨木橋」，在一個池塘裡，架起了一根並不太大的圓木，你必須保持平衡走過去，當然，這池塘很淺，摔下去也不要緊，絕不會淹死，但會弄濕和弄髒鞋和短褲。還有就是爬鐵絲網，鐵絲網布在離地面只有兩、三尺的地方，你必須從下面爬過去，如果不保持低姿，手和腳都有可能被鐵絲戳到。

對那些身手矯健敏捷的孩子來說，這些不是什麼難事，他們很快就通過了；但是對我來說，每一個項目都要付出巨大努力。我曾不只一次從「懸崖」上摔下，不只一次被鐵絲畫壞衣服或皮膚，也不只一次摔進池塘，有時，弄濕的只是鞋襪，有時，弄濕的是褲子和衣服。

盡管走勇敢者道路對我來說，絕非易事，但我迷上了它，就不停嘗試，直到我能夠有把握通過所有的障礙。走勇敢者道路，以玩的形式開始，不但培養了我在體能方面克服困難的技巧，同時在潛意識裡也增強了我面對逆境時的勇氣。

對海倫公園的迷戀，持續了幾年，從我幼兒園中班、大班開始，直至我小學一、二年級。到了三、四年級，情況有所改變，一方面我已經能夠比較容易地通過勇敢者之路，另一方面也覺得這是「小孩子」 玩的地方，我已經「長大」了，於是就很少去海倫公園了。

但是在我年過三十歲以後，我又經常去海倫兒童公園了，因為我有了一個可愛的女兒。由於上海當時住房的困難，我還住在原來的地方，海倫公園仍是近在咫尺，當我女兒幼年時，我就開始帶她去公園。我覺得在肢體靈活和動作敏捷方面，女兒並不比我當年強多少。她面對「勇敢者的道路」也有退縮和懼怕的感覺，但在我的鼓勵下，她也只能硬著頭皮，嘗試著闖過難關。

可惜的是，她對兒童公園的迷戀，比我當年少得多，這是因為她並不喜歡「摸爬滾打」的行為。還有，女兒生於中國的改革開放年代，那時的娛樂和玩耍選擇，比我童年時候要多得多，所以，她對勇敢者道路沒有多少興趣，去海倫公園的次數，比我當年要少得多。

我不由感慨地想到，世道變了，兒童的喜好也變了。在這裡還要提到的是，替代海倫兒童公園的愛思兒童公園，沒有了勇敢者的道路。

海倫兒童公園，是我年幼時的一塊「樂園」，它給我和同齡孩子童年帶來的樂趣，也許今日的孩子很難理解。因為那年頭，無電視，無電腦，無互聯網，無方便的交通，更無各種各樣現代的娛樂設施，故而這塊「樂園」，是我幾乎唯一的娛樂場所和「美食」場所。在娛樂的同時，它也培養和增進了我體力上的技巧和心靈裡的「勇氣」。海倫兒童公園的形象，會永久留在我的腦海裡。