每想起我慈愛的媽媽，我的淚珠就像山溪水一樣滾滾地淌下來了。一個慈祥的面孔，一幕幕的動人畫面，在大腦的螢幕翻捲了起來。我親愛的媽呀。

媽媽出身富裕人家，應是嬌生 慣養的嬌嬌女，然而，她從小就和她年紀般若的男孩子玩在一起，一起摔跤，有點男孩子的性格，而且做事有一種不居人下的鋒芒。她學針線、裁剪、縫補等女工，很容易上手，而且還自創服裝設計。家裡人怕貪多嚼不爛，就索性送她往廣州讀書，她選擇了讀醫學，最後當了一名婦產科醫師。

母親十八歲那年，家裡人就為她物色了對象，是在鄰村裡行醫百年的醫藥世家。婚後，媽生育了幾個男孩和我這個丫頭。家境雖好，爸是醫師，忙他的工作：家務事繁多，但媽不請傭人，親力親為，稱得上是「出得廳堂，入得廚房」的女強人。

母親教育孩子有她一套方法，叫做嚴中有慈，慈中有嚴。她對家中幾個孩子，總是循循善誘地教育，讓我們從小就懂得什麼是對是錯。我有三個哥哥，媽指導他們管好自己的日常生活，如洗臉刷牙、換洗衣服等，我下面的三個弟弟，就交給我這個小保母來管理了。

管好一個家庭裡整群孩子，不鬧事而又能團結友愛，並非易事，但媽有媽的方法，她善用講故事的方法開導幼小的心靈。例如有一回，媽買了蛋糕慶祝一個孩子的生日。那時，社會物資短缺，即使我家稍微豐裕，物質享受也不能和今天相比，那時能溫飽已不容易了。

媽切好這個小蛋糕以後，並不立即讓大家開食，而是講了一個小故事。她說：「從前，有兩隻小熊貓得了一塊大餅，要分作兩份來享用，誰來分呢？爭吵激烈，就請狐狸來幫分。狐狸故意分成一大一小兩份，兩個熊貓爭要大份的，狐狸就把大份的咬了一口，這樣大份變小，小份的反而變大了。狐狸又把大的咬一口，這樣不斷大變小，小變大，大餅已經小得剩那麼一點了，狐狸索性吞了下肚。大餅沒有了，兩個熊貓也沒有爭吵了。」

故事講完以後，媽讓幾個孩子吃蛋糕，沒有人爭挑大點的，而是充滿著謙讓的團結氣氛。

媽對我這個女孩子更是嚴格要求， 我要做廚房洗菜的工作，每天還要為小弟洗屎尿布，和幫弟弟洗澡；媽在縫製衣服，我得在旁邊觀習；媽有時出外為人接生，就要我用背帶背著小弟睡覺。我雖然每天這樣做著小保母的工作，然而我是心情愉快的，因為媽經常讚賞我。

一次，我爬在高高的椅子上去抹又長又闊的櫃面，這時，姨媽到訪，一見這個場面，就對我媽說：「姊呀，你什麼時候請一個小女傭來幫手呀？你請也要請一個大點年紀的啦。」一說完，就和媽一起笑了起來，羞得我連忙跑進房間裡去躲避。正因為媽對兒女從小的嚴格要求，我踏入社會以後，雖不能像媽一樣成為一個女強人，但總可以達到半個吧，這和媽的教育分不開的。

上個世紀以前，民間的接生工作都是那些村裡的老太婆做的。母親是一個婦產科醫師，在鄉村裡一開業，就如從天而降，鄉親們奔走相告，得到四周鄉親的擁戴。無他，媽和當地鄉親心連心而已。

不管遠近、早晚或夜深，只要有人請求，即請隨到，媽經常幫鄉親們接生工作至通宵。至於醫藥報酬，有錢人家給的報酬，只要這個家庭負擔得起， 媽並不推讓；有的窮苦人家，為他家接生一個孩子，千謝萬謝，稱媽是女菩薩；有的窮人家連診費也拿不出，媽就一分錢也不收，這些人家又過意不去，有人就拿一把柴當酬勞，背著柴伴送媽回到我家裡，還千恩萬謝呢。不少鄉親把家裡收穫的瓜菜送來酬謝，更是常有的事。

大陸打倒四人幫，實行改革開放，媽移民 來美，跟著也申請我們兄弟姊妹一起來美團聚。媽來到美國紐約，當了車衣工人，業餘期間，她還充當歌舞班的老師。後來，她又轉行當了護理員，用天使般的愛心，薰陶了這些退休 的老人家，受到了無數老人家的愛戴，視為自己的貼心人。母親工作到七十二歲才退休。

如今，慈愛的媽媽，離開我們已十五個年頭了，每想起我這位慈母，總是熱淚盈眶。